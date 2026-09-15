به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوالحسن مصطفوی عصر سه شنبه در دیدار با اهالی روستای «نیر» بر ضرورت توسعه زیرساختهای عمرانی و اتخاذ تدابیر فوری برای حل مشکلات معیشتی و کشاورزی این منطقه تاکید کرد و با اشاره به اهمیت پروژههای ملی در حوزه انتخابیه خود، ادامه داد: تکمیل پروژههای کلان منطقه حتی در شرایط سخت سالهای گذشته نیز متوقف نشد.
وی افزود: یکی از اولویتهای حیاتی ما بهسازی محور پرخطر «جاوه–اصله–کاج» است مسیری که متاسفانه در سالهای گذشته شاهد جانباختن ۶۲ نفر از هموطنان در تصادفات جادهای بوده است.
نماینده مردم شهرستانهای رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی روستای نیر درباره بحران خشکسالی گفت: برای احیای کشاورزی منطقه بررسیهای کارشناسی به منظور جایگزینی چاههای خشکشده با منابع جدید آبی در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین با تاکید بر برخورد قاطع با برداشتهای غیرمجاز، خاطرنشان کرد: حفظ منابع آب شهرستان خط قرمز ما است و انسداد چاههای غیرمجاز برای صیانت از سفرههای آب زیرزمینی با جدیت پیگیری میشود.
مصطفوی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تامین منابع مالی پروژهها اشاره کرد و افزود: از فعالان اقتصادی و مردم دعوت میکنیم از ظرفیت قانونی «مالیات نشاندار» استفاده کنند، این مکانیسم به مودیان اجازه میدهد بخشی از مالیات پرداختی خود را برای اجرای پروژههای عمرانی خاص در شهرستان و روستای خود اختصاص دهند.
آغاز عملیات اجرایی سالن ورزشی روستای نیر
فرماندار درگزین در ادامه با ارائه گزارشی از وضعیت پروژههای ورزشی این روستا گفت: احداث سالن ورزشی در روستای نیر با اخذ مجوز ماده ۲۳ و تخصیص ۶ میلیارد تومان اعتبار سال گذشته کلنگزنی شد و امسال نیز مبلغ ۴ میلیارد تومان اعتبار برای این طرح پیشبینی شده است.
محمد سلطانی ابراهیمیان افزود: با تعیین پیمانکار پروژه عملیات اجرایی سالن ورزشی روستای نیر بهزودی آغاز خواهد شد تا بخشی از نیازهای ورزشی جوانان مستعد این منطقه برطرف شود.
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