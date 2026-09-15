فریدون بامری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مقابله با تصرف اراضی ملی و حفاری‌های غیرمجاز از اولویت‌های حفاظتی منابع طبیعی در شهرستان دلگان است و در همین راستا، یکی از بزرگترین عملیات‌های اجرایی سال جاری با همکاری اداره امور منابع آب شهرستان انجام شد.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری دلگان افزود: این عملیات از نظر گستردگی عرصه‌های آزادسازی‌شده و جمع‌آوری تجهیزات حفاری غیرمجاز، از عملیات‌های شاخص سال جاری در شهرستان محسوب می‌شود که با موفقیت به پایان رسید.

وی ادامه داد: این اقدام در راستای اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور انجام شد و طی آن، سه دستگاه حفاری غیرمجاز از سطح عرصه‌های ملی جمع‌آوری شد.

بامری بیان کرد: همچنین چهار حلقه چاه غیرمجاز در جریان این عملیات مسلوب‌المنفعه و حدود ۲۳۰ هکتار از اراضی تصرف‌شده در روستاهای حاشیه منطقه چاه‌شور رفع تصرف شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از رفع تصرف، اراضی آزادسازی‌شده به وضعیت اولیه بازگردانده شد تا از ادامه بهره‌برداری غیرمجاز و تخریب عرصه‌های ملی جلوگیری شود.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری دلگان با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع طبیعی و ذخایر آبی شهرستان گفت: برخورد با تصرف اراضی ملی و حفاری‌های غیرمجاز با جدیت دنبال می‌شود و همکاری دستگاه‌های متولی می‌تواند نقش مؤثری در حفاظت از این عرصه‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی داشته باشد.