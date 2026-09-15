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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۳

دیدار سفیر جدید ایران در کره جنوبی با وزیر امور خارجه

دیدار سفیر جدید ایران در کره جنوبی با وزیر امور خارجه

سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی، پیش از عزیمت به محل ماموریت با سید عباس عراقچی دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عرفانیان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی، پیش از عزیمت به محل ماموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.

وزیر امورخارجه ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر کشورمان در سئول، بر اهمیت تقویت مناسبات دوجانبه ایران-کره جنوبی در حوزه‌های مورد علاقه طرفین تاکید کرد.

احمد عرفانیان پیش از انتصاب به عنوان سفیر ایران در کره جنوبی، در سمت معاون مدیر کل امور مجلس و سفیر ایران در زیمبابوه خدمت کرده است.

کد مطلب 6948306

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