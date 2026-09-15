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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۰

عراقچی: در زمان مناسب تلفات واقعی آمریکا را افشا می‌کنیم

عراقچی: در زمان مناسب تلفات واقعی آمریکا را افشا می‌کنیم

وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به ادعای آمریکایی‌ها بر بی‌دفاعی ایران با انتشار پستی به زبان انگلیسی نوشت: در زمان مناسب میزان واقعی تلفات نیروهای آمریکایی را افشا خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به ادعاهای بی‌اساس مقامات آمریکایی مبنی بر بی‌دفاعی ایران با انتشار پیامی به زبان انگلیسی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت:

ادعا: ایران بی‌دفاع است.

واقعیت: صدها پایگاه و تأسیسات نظامی آمریکا در هم کوبیده شده و ده‌ها فروند هواپیمای آمریکایی به آتش کشیده شده‌اند. (منبع: پنتاگون)

این فقط مشتی از خروار است!

در زمان مناسب میزان واقعی تلفات نیروهای آمریکایی را افشا خواهیم کرد و روسیاهی برای آنها که به دروغ ادعا می‌کنند ایران بی‌دفاع است خواهد ماند!

عراقچی: در زمان مناسب تلفات واقعی آمریکا را افشا می‌کنیم

کد مطلب 6948312

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