به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به ادعاهای بی‌اساس مقامات آمریکایی مبنی بر بی‌دفاعی ایران با انتشار پیامی به زبان انگلیسی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت:



ادعا: ایران بی‌دفاع است.



واقعیت: صدها پایگاه و تأسیسات نظامی آمریکا در هم کوبیده شده و ده‌ها فروند هواپیمای آمریکایی به آتش کشیده شده‌اند. (منبع: پنتاگون)



این فقط مشتی از خروار است!



در زمان مناسب میزان واقعی تلفات نیروهای آمریکایی را افشا خواهیم کرد و روسیاهی برای آنها که به دروغ ادعا می‌کنند ایران بی‌دفاع است خواهد ماند!