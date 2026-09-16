https://mehrnews.com/x3d5rR ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۷ کد مطلب 6949515 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۷ دویستمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه کرمانشاه - مردم کرمانشاه در دویستمین اجتماع نحن منتقمون، به خیابانها آمدند و فریاد خونخواهی رهبر شهید سر دادند. دریافت 23 MB کد مطلب 6949515 کپی شد مطالب مرتبط یمنی که قرار نبود حریف سعودیها شود، هیبتشان را در هم شکست دویست و یکمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه صد و نود و چهارمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه صد و نود و دومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه آموزشهای خودامدادی طرح شهید سلیمانی ۱۰۰ روزه شد رویداد میدان یار در اسلام آباد غرب برگزار میشود برچسبها جمهوری اسلامی ایران رهبر شهید کرمانشاه
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