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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۷

دویستمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه

دویستمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه

کرمانشاه - مردم کرمانشاه در دویستمین اجتماع نحن منتقمون، به خیابان‌ها آمدند و فریاد خونخواهی رهبر شهید سر دادند.

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کد مطلب 6949515

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