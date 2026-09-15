به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست هیئت تجاری استان بوشهر که با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی بی‌نظیر استان، بر نقش کلیدی بوشهر در اقتصاد ملی و پتانسیل بالای این استان برای توسعه صادرات به جهان از جمله روسیه تأکید کرد.

زارع با قدردانی از تلاش‌های مستمر سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو به ویژه در ماه‌های اخیر، اظهار داشت: روسیه، نقش مؤثری در تامین کالاهای اساسی کشور، ایفا کرده است.

استاندار بوشهر با بیان اینکه سفر هیئت تجاری و اقتصادی استان بوشهر و سایر استان‌ها و این نشست، فرصتی مغتنم برای تقویت همکاری‌های اقتصادی و روابط تجاری، میان ایران و روسیه است، افزود: بوشهر به سبب برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر در حوزه‌های نفت، گاز، انرژی، کشاورزی، شیلات، آبزی‌پروری،، معادن و گردشگری، سهم ارزنده‌ای در اقتصاد کشور ایفا می‌کند.

وی با تأکید بر جایگاه استراتژیک این استان تصریح کرد: اگرچه بوشهر از نظر جمعیت و مساحت حدود ۱.۵ درصد از کل کشور را شامل می‌شود، اما سهم آن از تولید ناخالص داخلی (GDP) به بیش از ۸ درصد رسیده است.

زارع با اشاره به جایگاه ممتاز استان در رتبه‌بندی‌های کشوری، خاطرنشان کرد: استان بوشهر همواره در شاخص‌های اقتصادی از جایگاه‌های برتر ملی برخوردار است؛ به‌طوری که در سال گذشته، این استان رتبه نخست صادرات کشور را از آن خود کرد و در حوزه واردات نیز در رتبه ۵ قرار گرفت.

وی با بیان اینکه اگر چه جنگ تحمیلی اخیر و محاصره اقتصادی دشمنان، چالش‌هایی را ایجاد کرده، یادآور شد: ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های جغرافیایی خود و تقویت روابط با کشورهای همسایه نظیر روسیه، توانسته است بسیاری از این کاستی‌ها و شکاف‌ها را جبران کند.

استاندار بوشهر در ادامه با ارائه آماری از رشد تولیدات باکیفیت کشاورزی و شیلاتی استان گفت: با برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته، میزان تولید میگو در سال گذشته ۲ برابر رشد داشته که بیش از هفتاد درصد از این تولیدات صادر می‌شود.

وی ضمن تشکر از پشتیبانی‌های صورت گرفته دولت چهاردهم برای صادرات، خواستار حل مشکل ریجستری شرکت‌های بسته بندی و فرآوری استان بوشهر و کشور برای صادرات محصولات شیلاتی به روسیه توسط سازمان دامپزشکی و با همکاری سفارت جمهوری ایران در کمترین زمان ممکن شد.

وی همچنین به نقش محصولات گلخانه‌ای و کشاورزی بوشهر در صادرات اشاره و ابراز امیدواری کرد که این سفر، زمینه حضور بیشتر صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان در روسیه را فراهم آورد.

زارع در بخش دیگری سخنان خود، با دعوت از هموطنان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای حضور در پروژه‌های اقتصادی استان، به‌ویژه در مناطق ویژه و منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر، تصریح کرد: موقعیت جغرافیایی و دسترسی به آب‌های آزاد و شبکه حمل و نقل زمینی و منابع و مواد اولیه، بوشهر را به بستری ایده‌آل برای طرح‌های سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است که می‌تواند ضمن سودآوری و بازگشت سرمایه در زمان مطلوب، منجر به ایجاد اشتغال پایدار و تقویت تولید ملی نیز شود.

وی در پایان از همکاری‌های وزارت امور خارجه، اتاق ایران، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان بوشهر و اتاق مشترک ایران و روسیه برای انجام سفر هیئت اقتصادی ایران و فراهم کردن زمینه فرصت‌های جدید برای توسعه صادرات و مبادلات تجاری قدردانی کرد.