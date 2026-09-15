مداحان قمی طی ۲۰۰ شب در تجمعات مردمی خوش درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر محمدی عصر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به حضور مستمر مداحان و مدیران هیئات مذهبی در عرصه خدمترسانی به مردم در تجمعات شبانه اظهار کرد: فعالیت این قشر در ۲۰۰ شب متوالی، جلوهای روشن از روحیه ایثار و ازخودگذشتگی و فراتر از یک فعالیت معمول مذهبی بوده است.
وی افزود: مداحان در این مدت با صرف توان و ظرفیت خود، حضور مؤثری در میدان خدمت و حضور داشتند و با الهام از سیره ائمه اطهار علیهمالسلام، بخشی از مسئولیت فرهنگی و دینی جامعه را بر عهده گرفتند.
مسئول سازمان بسیج مداحان و هیئات مذهبی استان قم ادامه داد: استمرار این حضور نشان داد که فعالیت هیئات مذهبی و مداحان تنها به برگزاری برنامههای مذهبی محدود نمیشود و این مجموعه میتواند در عرصههای فرهنگی و اجتماعی نیز حضوری اثرگذار داشته باشد.
محمدی تصریح کرد: آنچه در این مدت از سوی مداحان عزیز رقم خورد، نمونهای از ایثار در مسیر خدمت بود و این تلاشها باید به عنوان جلوهای از مسئولیتپذیری و پایبندی به ارزشهای دینی مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: این حضور مستمر و ایستادگی در صحنه، اقدامی حماسی برای صیانت از ارزشهای دینی به شمار میرود و باید از زحمات افرادی که با اخلاص در این مسیر گام برداشتند، قدردانی شود.
این حضور، جلوهای از صیانت از ارزشهای دینی است
مسئول سازمان بسیج مداحان و هیئات مذهبی استان قم بیان کرد: جهاد تبیین و خدمترسانی در عرصه فرهنگی نیازمند استمرار و حضور میدانی است و مداحان و مدیران هیئات مذهبی در این مسیر با روحیهای جهادی و متکی بر اخلاص به فعالیت خود ادامه دادند.
محمدی خاطرنشان کرد: برنامهریزیهایی برای تقدیر و تجلیل شایسته از مداحان عزیز در اجتماعات مردمی در حال انجام است تا از تلاشهای مخلصانه آنان به شکل مناسب قدردانی شود.
وی اضافه کرد: این اقدام با هدف ارج نهادن به زحمات مداحانی انجام میشود که در طول ۲۰۰ شب متوالی با صرف توان خود در میدان خدمت حضور داشتند و در تقویت سنگرهای فرهنگی جامعه نقشآفرینی کردند.
مسئول سازمان بسیج مداحان و هیئات مذهبی استان قم از همراهی مدیران هیئات مذهبی نیز قدردانی کرد و گفت: شکلگیری و تداوم این مسیر بدون همراهی و ازخودگذشتگی مجموعه مداحان و مدیران هیئات مذهبی امکانپذیر نبود.
قم- مسئول سازمان بسیج مداحان و هیئات مذهبی استان قم از حضور مستمر مداحان در تجمعات طی ۲۰۰ شب متوالی و نقشآفرینی آنان در عرصه فرهنگی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، یاسر محمدی عصر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به حضور مستمر مداحان و مدیران هیئات مذهبی در عرصه خدمترسانی به مردم در تجمعات شبانه اظهار کرد: فعالیت این قشر در ۲۰۰ شب متوالی، جلوهای روشن از روحیه ایثار و ازخودگذشتگی و فراتر از یک فعالیت معمول مذهبی بوده است.
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