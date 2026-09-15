طوفان ۱۰۰۰ میلیارد ریال به کشاورزی سیمرغ خسارت زد

سیدابوالفضل ساداتیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارت‌های ناشی از طوفان اخیر اظهار کرد: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد بخش تولید و کشاورزی شهرستان سیمرغ در پی این حادثه متحمل بیش از هزار میلیارد ریال خسارت شده است و بررسی‌های کارشناسی برای مشخص شدن میزان نهایی خسارت ادامه دارد.

وی افزود: در جریان ارزیابی خسارت‌ها، بابایی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران به همراه هیئتی از کارشناسان با وهابی خنکداری فرماندار شهرستان سیمرغ دیدار و از مناطق آسیب‌دیده بازدید کردند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سیمرغ ادامه داد: در این بازدید، وضعیت باغ‌ها، مزارع، تأسیسات گلخانه‌ای و زیرساخت‌های بخش کشاورزی که بر اثر طوفان آسیب دیده‌اند، مورد بررسی قرار گرفت و میزان خسارت وارده به بخش‌های مختلف در حال جمع‌بندی است.

ساداتیان، شناسایی دقیق خسارت‌ها و تعیین نیازهای حمایتی کشاورزان را از مهم‌ترین اهداف این بررسی‌ها عنوان کرد و گفت: پس از تکمیل ارزیابی‌ها و جمع‌بندی اطلاعات، نتایج برای اتخاذ تصمیم‌های لازم و تخصیص حمایت‌های مورد نیاز به سازمان جهاد کشاورزی مازندران و دستگاه‌های مرتبط ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه شناسایی بهره‌برداران خسارت‌دیده در دستور کار قرار دارد، افزود: کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی با همکاری فرمانداری و دستگاه‌های مرتبط، میزان خسارت واردشده به هر بخش و فهرست بهره‌برداران آسیب‌دیده را تهیه و مستندسازی می‌کنند تا روند پیگیری‌های بیمه‌ای، اعتباری و حمایتی با دقت بیشتری انجام شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سیمرغ با اشاره به نقش کشاورزی در اقتصاد منطقه تصریح کرد: معیشت شمار قابل توجهی از خانوارهای روستایی شهرستان به فعالیت‌های کشاورزی وابسته است و جبران خسارت‌های واردشده می‌تواند در تداوم تولید و حفظ اشتغال این بخش مؤثر باشد.

ساداتیان تأکید کرد: تأمین منابع مورد نیاز برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و فراهم کردن زمینه ادامه فعالیت کشاورزان، نیازمند همکاری دستگاه‌های متولی و نهادهای حمایتی است.