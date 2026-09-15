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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۰

طوفان ۱۰۰۰ میلیارد ریال به کشاورزی سیمرغ خسارت زد

طوفان ۱۰۰۰ میلیارد ریال به کشاورزی سیمرغ خسارت زد

سیمرغ- سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی  سیمرغ از وارد آمدن خسارت اولیه بیش از هزار میلیارد ریالی طوفان به بخش کشاورزی این شهرستان خبر داد.

سیدابوالفضل ساداتیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارت‌های ناشی از طوفان اخیر اظهار کرد: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد بخش تولید و کشاورزی شهرستان سیمرغ در پی این حادثه متحمل بیش از هزار میلیارد ریال خسارت شده است و بررسی‌های کارشناسی برای مشخص شدن میزان نهایی خسارت ادامه دارد.

وی افزود: در جریان ارزیابی خسارت‌ها، بابایی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران به همراه هیئتی از کارشناسان با وهابی خنکداری فرماندار شهرستان سیمرغ دیدار و از مناطق آسیب‌دیده بازدید کردند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سیمرغ ادامه داد: در این بازدید، وضعیت باغ‌ها، مزارع، تأسیسات گلخانه‌ای و زیرساخت‌های بخش کشاورزی که بر اثر طوفان آسیب دیده‌اند، مورد بررسی قرار گرفت و میزان خسارت وارده به بخش‌های مختلف در حال جمع‌بندی است.

ساداتیان، شناسایی دقیق خسارت‌ها و تعیین نیازهای حمایتی کشاورزان را از مهم‌ترین اهداف این بررسی‌ها عنوان کرد و گفت: پس از تکمیل ارزیابی‌ها و جمع‌بندی اطلاعات، نتایج برای اتخاذ تصمیم‌های لازم و تخصیص حمایت‌های مورد نیاز به سازمان جهاد کشاورزی مازندران و دستگاه‌های مرتبط ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه شناسایی بهره‌برداران خسارت‌دیده در دستور کار قرار دارد، افزود: کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی با همکاری فرمانداری و دستگاه‌های مرتبط، میزان خسارت واردشده به هر بخش و فهرست بهره‌برداران آسیب‌دیده را تهیه و مستندسازی می‌کنند تا روند پیگیری‌های بیمه‌ای، اعتباری و حمایتی با دقت بیشتری انجام شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سیمرغ با اشاره به نقش کشاورزی در اقتصاد منطقه تصریح کرد: معیشت شمار قابل توجهی از خانوارهای روستایی شهرستان به فعالیت‌های کشاورزی وابسته است و جبران خسارت‌های واردشده می‌تواند در تداوم تولید و حفظ اشتغال این بخش مؤثر باشد.

ساداتیان تأکید کرد: تأمین منابع مورد نیاز برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و فراهم کردن زمینه ادامه فعالیت کشاورزان، نیازمند همکاری دستگاه‌های متولی و نهادهای حمایتی است.

کد مطلب 6948340

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