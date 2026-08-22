خسارت طوفان به نخلداران جنوب کرمان؛ معیشت کشاورزان درگرو حمایت مسئولان

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: جنوب کرمان با برخورداری از هزاران هکتار نخلستان، یکی از قطبهای اصلی تولید خرما در کشور به شمار میرود.
سطح زیر کشت نخیلات در این منطقه حدود ۳۴ هزار هکتار است و سالانه به طور میانگین بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تن انواع خرما از این باغات برداشت میشود.
افزون بر کمیت، تنوع تولیدات این منطقه نیز چشمگیر است و بیش از ۶۰ رقم خرما در این منطقه کشت میشود که از میان آنها میتوان به ارقام شاخصی چون مضافتی، کلوته و مرداسنگ اشاره کرد.
با این حال، در روزهای اخیر، وقوع پدیدههای اقلیمی شدید، خسارتهای سنگینی را به نخلستان ها وارد کرده است.
طوفان شدید همراه با رعد و برق و بارش تگرگ در شهرستان کهنوج، باعث ریزش گسترده محصول خرما و آسیب جدی به نخیلات این منطقه شده است.
همچنین در شهرستان جیرفت، تندبادهای شدید و سیلاب ناشی از بارشها، خسارت گستردهای به بخش کشاورزی وارد کرده است.
این رخدادهای اقلیمی در شرایطی رخ داده که فصل برداشت خرما در جنوب کرمان آغاز شده و نخل داران منطقه را با آسیبهای جدی به محصول و درآمدشان روبهرو کرده است.
خسارت نخلستان های خرمای جیرفت و کهنوج
جنوب کرمان این روزها در اوج فصل برداشت خرما، شاهد وقوع طوفانهای شدید و بارش تگرگ بوده است.
شهرستانهای جیرفت و کهنوج به عنوان دو قطب اصلی تولید خرما در کشور، بیشترین آسیب را از این پدیده اقلیمی متحمل شدهاند و هزاران خانواده کشاورز که معیشتشان به نخیلات وابسته است، با نابودی بخش عمدهای از محصول خود روبهرو شدهاند.
فرمانداری جیرفت اعلام کرده که حدود هزار هکتار از نخلستانهای این شهرستان دچار خسارت شده و میزان برآورد اولیه خسارت در حوزه کشاورزی حدود ۲۴۰ میلیارد تومان است.
بیشترین آسیب به نخیلات بخش بلوک وارد شده و در حوزه اسماعیلیآباد نیز خسارت به نخلستان ها قابل توجه است.
شهرستان کهنوج نیز در روزهای اخیر شاهد وقوع طوفانی شدید همراه با رعد و برق و بارش تگرگ بوده است.
فرماندار کهنوج اعلام کرده که این پدیده جوی باعث ریزش گسترده محصول خرما و آسیب شدید به نخیلات منطقه شده است.
محمد، یکی از نخل داران جیرفت که سالهاست در این منطقه به کشت و کار خرما مشغول است، به خبرنگار مهر میگوید: چند روز مانده به برداشت، طوفان و تگرگ تمام زحمت یک سال ما را نابود کرد و خرمایی که روی درختان بود یا بر اثر تگرگ آسیب دید و یا بر اثر وزش باد شدید بر زمین ریخت؛ حالا نه محصولی برای فروش داریم و نه سرمایهای برای ادامه کار.
علیرضا، نخل داری دیگر از روستاهای بخش بلوک جیرفت با اشاره به وسعت خسارت عنوان میکند: سالهای سال است که نخل داری میکنم، اما این طوفان را به این شدت ندیده بودم.
وی می گوید: بیش از نیمی از نخلستان من آسیب دیده و خرمای آماده برداشت از بین رفته است. با این وضعیت، نه تنها امسال درآمدی ندارم، بلکه برای تأمین هزینههای نگهداری نخلها در سال آینده نیز درماندهام.
این کشاورز میافزاید: بسیاری از همسایگان و کشاورزان منطقه وضعیتی مشابه دارند و برخی از آنها تمام سرمایه عمر خود را در این نخلستانها از دست دادهاند.
جواد از دیگر نخلداران جنوب کرمان می گوید: نخل داران خسارت دیده از مسئولان استانی و کشوری چند درخواست فوری دارند که نخست، تسریع در برآورد دقیق خسارت و پرداخت خسارات و وامهای کمبهره برای جبران بخشی از زیان واردشده تا بتوانند حداقل هزینههای نگهداری نخلستانها را تأمین کنند.
وی می افزاید: دوم، حمایت در تأمین نهادههای کشاورزی و سموم مورد نیاز برای احیای نخیلات آسیبدیده و در خواست سوم کمک به بازسازی زیرساختهای آسیبدیده از جمله شبکه برق و راههای دسترسی به مناطق روستایی می باشد که برای ادامه فعالیت کشاورزی ضروری است.
خسارت ۷۳۰ میلیارد تومانی در مزارع و نخلستانهای جنوب کرمان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان، در تشریح جزئیات این رخداد طبیعی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: کانون اصلی این آسیبها، شهرستانهای جیرفت و کهنوج را در بر گرفته است و طبق محاسبات انجام شده، مجموع زیانهای وارده به اکوسیستم تولیدی منطقه، عدد ۷ هزار و ۳۰۳ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال را ثبت کرده است.
فرود سالاری، گفت: تمرکز اصلی تخریبها بر روی حوزه باغبانی متمرکز بوده است و شدت باد و حجم بارندگی، ضربه جدی به نخلستانهای وسیع این دو شهرستان وارد آورده که به عنوان شناسنامه کشاورزی این دیار شناخته میشوند.
وی افزود: اگرچه آمار دقیقتر نخلهای آسیبدیده در دست بررسی است، اما شواهد میدانی از گستردگی این خسارت حکایت دارد.
سالاری، بیان کرد: دامنه این حوادث فراتر از فضای باز مزارع بوده و سازههای گلخانهای، تاسیسات پشتیبان کشاورزی و همچنین واحدهای پرورش دام را نیز تحتالشعاع قرار داده است.
وی افزود: به نظر میرسد عدم استحکام کافی برخی از این سازهها در برابر پدیدههای حدی جوی، منجر به تخریب فیزیکی و از بین رفتن بخشی از ظرفیت تولید شده است.
مسئول جهاد کشاورزی جنوب کرمان بر لزوم تسریع در فرآیند جبران خسارتها تأکید کرد و گفت: تیمهای کارشناسی همچنان در حال پایش میدانی مناطق حادثه دیده هستند تا پس از نهایی شدن آمار، مکانیزمهای حمایتی و بیمهای برای کشاورزان و دامداران زیاندیده فعال شود.
وی گفت: با توجه به جایگاه راهبردی جنوب کرمان در تأمین سبد غذایی کشور و سهم عمده این منطقه در تولید محصولات استراتژیکی همچون خرما، هرگونه اختلال در چرخه تولید آن، نیازمند توجه ویژه، مدیریت بحران کارآمد و تزریق سریع منابع جبرانی است.
هزار هکتار از نخلستانهای جیرفت بر اثر تگرگ و طوفان خسارت دید
فرماندار جیرفت هم در گفتگو با مهر تأکید کرد که کانون اصلی این تخریب، مناطق روستایی و بهویژه بخشهای «بلوک» و «اسماعیلی» را در بر گرفته است.
روحبخش بیگزاده، افزود: طبق گزارش کارشناسان، وسعت اراضی آسیبدیده در این حادثه به حدود هزار هکتار از نخل کاریهای شهرستان رسیده است.
وی ادامه داد: شدت این پدیده جوی به حدی بوده که علاوه بر از بین رفتن کامل محصولاتِ در آستانه برداشت، آسیبهای ساختاری جدی به تنه و شاخههای نخلهای بارده وارد آمده است؛ موضوعی که بازیابی و ترمیم آن نیازمند زمان و هزینهای مضاعف خواهد بود.
وی گفت: از آنجا که شهرستان جیرفت به عنوان شریان اصلی تأمین خرما شناخته میشوند، هرگونه اختلال در چرخه تولید این محصول، مستقیماً معیشت هزاران خانوار روستایی و اشتغال پایدار در منطقه را تحتالشعاع قرار میدهد.
در همین راستا، فرماندار جیرفت از اعزام فوری تیمهای کارشناسی و امدادی به هشت روستای حادثهدیده خبر داد و خاطرنشان کرد: فرآیند پایش دقیق میزان خسارات و نیازسنجی برای تزریق منابع جبرانی و حمایت از کشاورزان زیاندیده، با هماهنگی نهادهای ذیربط در دستور کار قرار گرفته تا آثار این بحران به حداقل برسد.
باید گفت با توجه به اینکه هزاران خانواده کشاورز در جیرفت و کهنوج به طور مستقیم به نخیلات وابسته هستند، انتظار میرود مسئولان ذیربط هرچه سریعتر نسبت به بررسی میدانی خسارتها و ارائه راهکارهای عملی برای حمایت از نخلداران خسارتدیده اقدام کنند.
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