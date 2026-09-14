ایران و ازبکستان در مسیر احیای جاده ابریشم گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز دوشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵، فریدالدین نصریوف سفیر جمهوری ازبکستان در جمهوری اسلامی ایران با سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دیدار و پیرامون ارتقای سطح مراودات فرهنگی، احیای پیوندهای تاریخی جاده ابریشم و توسعه صنعت توریسم به گفت‌وگو پرداخت.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ابتدای این نشست با اشاره به پیشینه دیپلماتیک و رایزنی‌های ماه گذشته با قائم‌مقام وزیر امور خارجه ازبکستان و همچنین تعاملات سازنده دستگاه دیپلماسی کشور تصریح کرد: روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان مبتنی بر اراده راسخ و علایق متقابل روسای جمهور دو کشور است؛ پیوندی که اکنون به خواست مشترک دو ملت جهت توسعه همه‌جانبه مناسبات بدل گشته است. ما چارچوب راهبردی خود را بر مبنای پیگیری توافقات رؤسای جمهور و تعمیق همگرایی منطقه‌ای سامان داده‌ایم.

صالحی‌امیری با تاکید بر ثبات و اقتدار پایدار ایران اسلامی افزود: ایران در آینده‌ای نزدیک از چالش‌های تحمیلی عبور خواهد کرد و با اقتدار ملی، زمینه‌ساز خروج بیگانگان و بدخواهان از جغرافیای منطقه خواهد شد تا فضای تعاملات اقتصادی و فرهنگی میان همسایگان در آرامش کامل شکوفا شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با اعلام دعوت رسمی از وزیر فرهنگ و رئیس کمیته گردشگری ازبکستان، از ارائه بسته‌ای مشتمل بر ۱۰ محور عملیاتی سخن گفت و تاکید کرد: مسئولیت خطیر پیاده‌سازی این نقشه راه بر دوش سفرای دو کشور است. نخستین اولویت ما پیوند مستقیم میان بخش‌های خصوصی، هلدینگ‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی معتبر دو کشور و حمایت قاطع حاکمیتی از آنان است. در این راستا، حل بنیادین چالش روادید و تسهیل برقراری خطوط هوایی مستقیم نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند.

وی با تاکید بر ضرورت تشکیل فوری «کمیته فنی مشترک» در تهران و تاشکند یادآور شد: همگرایی در حوزه مرمت بناهای تاریخی و احیای هویت فرهنگی جاده ابریشم، از مولفه‌های محوری هم‌افزایی تمدنی است. بافت تاریخی و الگوهای معماری در شهرهای بخارا و سمرقند بازتابی درخشان از میراث مشترک حوزه فرهنگی شرق اسلام است، به‌گونه‌ای که حضور در این شهرها، طنین هویت‌بخش معماری اصفهان را تداعی می‌کند. از این رو، اراده دو کشور باید در قالب یک تفاهم‌نامه جامع و الزام‌آور دیپلماتیک تثبیت شود.

صالحی‌امیری با تشریح رویکرد حکمرانی جدید دولت در توزیع عادلانه اختیارات اعلام کرد: به دولت ازبکستان مخابره کنید که رویکرد دکتر پزشکیان، تمرکززدایی ساختاری از پایتخت و تفویض اختیارات گسترده اجرایی به استانداران است. امروز استان‌های ایران از استقلال عمل کم‌نظیری در توسعه تعاملات اقتصادی، فرهنگی و گردشگری فرامرزی برخوردارند و استان مازندران به‌عنوان نمونه‌ای پیشگام در حاشیه خزر، آمادگی دارد اعزام استادکاران برجسته مرمت و توسعه بازار صنایع‌دستی را عملیاتی کند.

وی همچنین با اشاره به ایجاد سامانه ملی جامع «گردشگری سلامت» خاطرنشان کرد: این سامانه، بستری شفاف و مدرن برای معرفی ظرفیت‌های پزشکی، هزینه‌کردهای درمانی، سازوکارهای استقرار و خدمات هتلی بیماران بین‌المللی فراهم آورده که به‌زودی پس از رونمایی رسمی، در اختیار وزارتخانه‌های ذی‌ربط کشورهای دوست نظیر ازبکستان قرار خواهد گرفت.

در ادامه این دیدار، فریدالدین نصریوف سفیر جمهوری ازبکستان در تهران، با ارج نهادن به ریشه‌های دیرین تاریخی و معنوی دو ملت اظهار داشت:روابط تهران و تاشکند متکی بر قرن‌ها دادوستد فکری و مدنی است و این سرمایه معنوی، زیربنای جهش مناسبات دیپلماتیک در شرایط کنونی است. رایزنی‌های مستمر رهبران دو کشور، موتور محرکه گسترش تعاملات در کلیه زمینه‌ها به شمار می‌رود.

وی با استقبال رسمی از پیشنهادات مطرح‌شده از سوی وزیر میراث‌فرهنگی گفت: سال گذشته ازبکستان میزبان ۱۱ میلیون گردشگر بین‌المللی بود که سهم هم‌وطنان ایرانی در آن به ۲۳ هزار نفر رسید. با عنایت به جذابیت‌ تیتر و لید بده