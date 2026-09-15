به گزارش خبرگزاری مهر، ، علیرضا زاکانی در دیدار با اصناف و هیات امنای بازار تهران با اشاره به جایگاه بازار در ساختار اقتصادی و هویتی پایتخت اظهار کرد: مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، مناطق ۱۱ تا ۱۳ در طرح جامع تهران به‌عنوان منطقه تجارت جهانی دیده شده‌اند و این محدوده از میدان بهمن تا خیابان ۱۷ شهریور جنوبی، بلوار قیام، بازار تهران، میدان رازی و پس از آن تا راه‌آهن امتداد پیدا می‌کند.

مناطق ۱۱ تا ۱۳ محور اقتصاد پایتخت

وی افزود: این محدوده به‌عنوان محور اقتصاد پایتخت تعریف شده و در قلب آن لکه‌ای به نام بازار تهران قرار دارد؛ بازاری که متولی اصلی منطقه تجارت جهانی در آینده نیز اهالی همین بازار موجود هستند.



شهردار تهران با بیان اینکه بخشی از بافت بازار در محلات تاریخی قرار دارد، ادامه داد: بازار صرفاً یک فضای اقتصادی نیست، بلکه جنبه میراث فرهنگی دارد و هویت تهران است. بنابراین محلات تاریخی بازار با اقتضائات تاریخی و با حفظ هویت خود بازسازی خواهند شد.



زاکانی از نهایی شدن مصوبات و اخذ مجوزهای اجرای این طرح خبر داد و گفت: مصوبات لازم برای اجرایی شدن این طرح به سرانجام رسیده و مجوزها نیز اخذ شده است و به‌زودی وارد مرحله اجرا خواهد شد.

۴ منطقه ای که باراندازها و انبارهای تهران شده اند

وی با اشاره به وضعیت باراندازها و انبارهای تهران اظهار کرد: مناطق ۱۱، ۱۲، ۱۵ و ۱۶ امروز باراندازهای تهران هستند و این شرایط با طرح جامع تهران سنخیت ندارد. یکی از اقداماتی که باید انجام شود، انتقال ترمینال‌ها و ساماندهی باراندازها و انبارهای موجود است.

شهردار تهران با اشاره به محدوده «شن‌چاله» گفت: در این محدوده عمق ۱۰۳ متر و دهانه‌ای به وسعت ۸۴ هکتار وجود دارد و مجموعه انبارهای تهران باید از این وضعیت خارج شود. باراندازهای این منطقه جمع‌آوری و به پهنه‌های مناسب منتقل خواهند شد و جایگزینی آنها متناسب با نیازهای شهر و با شرایط جدید و هوشمند انجام می‌شود.

زاکانی ادامه داد: جایگزین این موارد نیز متناسب با نیازهای شهر و مطابق طرح جامع نوسازی خواهد شد و حتی در محدوده‌هایی مانند هرندی نیز امکان استفاده از ظرفیت بلندمرتبه‌سازی در چارچوب طرح پیش‌بینی شده است.



بازسازی ۱۱۰ هکتار بازار با الگوی متناسب با میراث تاریخی

شهردار تهران در ادامه با اشاره به وضعیت بافت فرسوده شهر گفت: تهران ۴۴۶۰ هکتار بافت فرسوده و حدود سه هزار هکتار بافت ناپایدار دارد. در گام نخست ۱۸۸ محدوده به مساحت ۶۲۵ هکتار را محدوده‌گذاری کرده‌ایم و برای آنها الگوی نوسازی با سرانه‌های کامل شهری طراحی می‌کنیم.

وی افزود: بازار تهران دقیقاً از جنس این محدوده‌ها نیست، اما با یک الگوی اقتصادی مشخص، نوسازی و بازسازی آن به‌ویژه در مخروبه‌هایی که در اطراف بازار اصلی شکل گرفته امکان‌پذیر است.

زاکانی تصریح کرد: در حوزه بافت میراثی بازار نگاه‌ها تغییر کرده و شاهد گشایش‌هایی در این حوزه خواهیم بود. گره‌های موجود به‌زودی باز می‌شود تا ۱۱۰ هکتار بازار تهران متناسب با شرایط میراثی خود بازسازی شود.

شهرداری در موفقیت اقتصادی بازار کنار بازاریان است

شهردار تهران با تأکید بر حمایت شهرداری از اصناف گفت: نکته اول این است که در موفقیت بخش اقتصاد، ما کاملاً کنار بازاریان هستیم و تلاش می‌کنیم در حوزه اختیارات شهرداری، مسائل و مشکلات آنان را کاهش دهیم.



وی خطاب به بازاریان افزود: از دوستان بازاری درخواست دارم در کنار هویت‌های تخصصی، با هم‌افزایی یک هویت واحد نیز تشکیل دهید تا گره از مشکلات بهتر باز شود و نگاه ما به مسائل، صرفاً بخشی نباشد.



تلاش برای ساماندهی بساط‌گستری و معابر اطراف بازار

زاکانی با اشاره به موضوع آراستگی معابر و نمای بازار اظهارکرد: در خیابان خیام، پانزدهم خرداد، چهارراه سیروس و سایر محدوده‌های اطراف بازار به‌دلیل مشکلات اقتصادی، ساماندهی معابر را آن‌گونه که باید جدی نگرفتیم، اما اکنون با جدیت این موضوع را دنبال می‌کنیم.

وی گفت: باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که میان دستفروشان و مغازه‌داران تعارض ایجاد نشود و در شرایط اقتصادی موجود کسی متضرر نشود.

شهردار تهران با بیان اینکه بخشی از دستفروشان از نظر اقتصادی تحت فشار هستند، افزود: بخشی از این افراد جزو اقشار مستضعف هستند و باید به رسمیت شناخته شوند، اما بخش دیگری وابسته به شبکه‌های مخرب و مفسد و انواع بزه هستند که باید با همکاری فراجا با آنها برخورد شود و نباید در این زمینه کوتاه آمد.



قراردادهای شهرداری با پیمانکاران که تشدیدکننده ترافیک خیابان خیام باشد، لغو می شود

زاکانی با اشاره به وضعیت ترافیکی خیابان خیام گفت: یک بار خودم با موتور از خیابان خیام عبور کردم و وضعیت ترافیکی این منطقه را به هیچ وجه مناسب ندیدم. بلافاصله پس از رسیدن به دفتر، به سراغ پلیس راهور رفتم و از آنها برای حل مشکلات دعوت کردم.

ی ادامه داد: اگر در این میان شهرداری نیز قراردادهایی با پیمانکاران مختلف در بخش تأمین و ساماندهی پارکینگ وسایل نقلیه داشته باشد و این قراردادها موجب تشدید ترافیک در خیابان خیام شده باشد، شهرداری آماده است این قراردادها را لغو کند؛ چرا که هدف ما کسب رضایت مردم و کاهش مشکلات آنهاست.

ورود ۲۰۰ هزار موتورسیکلت برقی به چرخه حمل‌ونقل



شهردار تهران همچنین از اجرای طرح جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده با موتورسیکلت برقی خبر داد و گفت: یکی از تفاهم‌نامه‌هایی که داریم، مربوط به آوردن ۲۰۰ هزار موتورسیکلت برقی در گام نخست است. هر کس موتور کار دارد، آن را از او تحویل می‌گیریم، اسقاط می‌کنیم و موتورسیکلت برقی جایگزین آن خواهیم کرد.



شهرداری برای حل مسائل امنیتی بازار در کنار فراجاست

زاکانی درباره موضوع امنیت بازار نیز اظهار کرد: امنیت از وظایف شهرداری نیست و برعهده فراجاست، اما اگر کاری در این حوزه از دست شهرداری برآید، شهرداری تهران دریغ نخواهد کرد.

وی با اشاره به مسائل اقتصادی کشور گفت: کشور امروز مورد طمع دشمنان است تا با ایجاد فشار اقتصادی مردم را ناراضی کنند و کشور را به هم بریزند. شهرداری تهران اگرچه تصمیم‌گیر اصلی اقتصاد کشور نیست، اما تلاش می‌کنیم در حوزه اختیارات خود، مشکلات بازاریان را کاهش دهیم تا دغدغه خاطر کمتری داشته باشند.



ذخیره کالاهای اساسی برای کنترل فشار تورمی خانوارهای تهرانی

شهردار تهران در ادامه با اشاره به برنامه شهرداری در حوزه معیشت عمومی گفت: در حوزه معیشت عمومی نیز به دنبال آن هستیم که کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارهای تهرانی را ذخیره کنیم و تورم آنها را ثابت نگه داریم و حتی قیمت بخشی از این اقلام را کاهش دهیم تا مردم آسایش خاطر بیشتری داشته باشند.



وی افزود: کشور با ظرفیت‌های مهمی مواجه است که یکی از آنها بافت فرسوده است؛ می‌توان با نوسازی این بافت، ضمن خلق ثروت، آسایش و رفاه بیشتری برای مردم فراهم کرد.

افزایش بودجه شهرداری از ۳۰ به ۳۲۲ همت

زاکانی با اشاره به تغییر الگوهای مدیریت شهری گفت: الگوهایی را در ساخت تهران به کار می‌بریم که متفاوت از گذشته است. در سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران ۳۰ همت بودجه داشت، اما اکنون بودجه رسمی تهران ۳۲۲ همت است و بودجه غیررسمی نیز بالای ۵۰۰ همت است؛ به‌گونه‌ای که هر سال مجبور شده‌ایم بودجه متمم افزایشی به شورا ارائه کنیم.

وی همچنین به اقدامات شهرداری در بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ اشاره کرد و گفت: شهرداری تهران در بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ بدون دریافت حتی یک ریال از مردم اقدام کرده است.

درخواست اصناف برای احیای ستاد ساماندهی بازار

در ابتدای این نشست، نمایندگان اصناف و هیات امنای بازار تهران نیز به بیان مهم‌ترین مسائل و مطالبات خود پرداختند.

نمایندگان اصناف با اشاره به فعالیت ۱۲۴ رئیس اتحادیه و برگزاری بیش از ۳۰ جلسه در یک سال گذشته با گودرزی، بر ضرورت استمرار ارتباط مدیریت شهری با اصناف تأکید کردند و گفتند: رفع معضل بساط‌گستری که به یکی از مشکلات جدی بازار تبدیل شده، تنها با اقدامات شهرداری منطقه ۱۲ امکان‌پذیر نیست و نیازمند همراهی بیشتر از سوی شهرداری تهران است.

در این نشست عنوان شد که برای ساماندهی بساط‌گستری از شورای تأمین مصوبه‌ای اخذ شده که براساس آن در شش ماه نخست سال از ساعت ۵ عصر و در شش ماه دوم از ساعت ۴ عصر به بعد، بساط‌گستران امکان فعالیت دارند. نمایندگان اصناف در عین حال تأکید کردند که شناسنامه آماری دقیقی از بساط‌گستران وجود ندارد و حتی در مواردی افرادی که چند واحد آپارتمان دارند نیز در این حوزه فعالیت می‌کنند و انواع بزه‌ها در این زمینه مشاهده می‌شود.

۸۰ هزار واحد صنفی دارای مجوز در محدوده ۱۱۲ هکتاری بازار فعالند

نمایندگان اصناف با اشاره به تفاوت‌های منطقه ۱۲ با سایر مناطق تهران به دلیل حضور بازار بزرگ تهران گفتند: بازار با حدود ۱۱۲ هکتار وسعت و ۸۰ هزار واحد صنفی دارای مجوز، از نظر اقتصادی و سیاسی اهمیت ویژه‌ای دارد و باید مسائل آن مورد توجه جدی قرار گیرد.

آنان همچنین با اشاره به فرسودگی بازار، ابراز امیدواری کردند با اجرایی شدن طرح جامع، بخشی از مشکلات بازار حل شود و تأکید کردند که با وجود نوسانات ارز، ماندن کالا پشت گمرک و مسائل مالیاتی، بازار تهران همچنان در رأس امور تصمیم‌گیری اقتصادی قرار دارد.

نمایندگان بازار همچنین خواستار تدوین یک طرح جامع برای بازار تهران شدند و گفتند: تکه‌تکه شدن بازار یکی از چالش‌های موجود است و باید نگاه یکپارچه‌ای به این محدوده داشت.

یکی دیگر از مطالبات مطرح‌شده، اختصاص بخشی از درآمدهای شهرداری تهران از بازار برای نوسازی و بهسازی بازار بزرگ تهران بود. نمایندگان اصناف با اشاره به اینکه بازار تهران نماد اقتصادی ایران و محل حضور روزانه حدود یک میلیون نفر است، خواستار آن شدند که بخشی از درآمد حاصل از ساخت‌وساز مراکز اقتصادی در این محدوده برای حل مسائل و نوسازی بازار هزینه شود.

درخواست احیای ستاد ساماندهی بازار



نمایندگان اصناف با اشاره به سابقه فعالیت «ستاد ساماندهی بازار» اظهار کردند: در گذشته هر چند وقت یک‌بار نهادهای مرتبط با بازار، از اداره برق تا شهرداری، در این ستاد دور هم جمع می‌شدند، اما این ستاد به‌تدریج به فراموشی سپرده شد و امروز نهادهای متولی بازار گفت‌وگوی مستقیم و مستمر با یکدیگر ندارند.

آنان خواستار احیای این ستاد شدند تا مسائل بازار با حضور همه دستگاه‌های مسئول به‌صورت یکپارچه بررسی و پیگیری شود.



هشدار درباره آسیب‌پذیری بازار در برابر حوادث

در این نشست همچنین اعلام شد که حدود ۹۹ درصد فضای بازار در برابر حوادثی مانند زلزله آسیب‌پذیر است و با توجه به انباشت گسترده کالا و حضور جمعیت فراوان، باید برای ایمنی بازار تدبیری فوری و راهگشا اندیشیده شود.

نمایندگان اصناف همچنین از وضعیت نامناسب پیاده‌راه گلوبندک تا ناصرخسرو و چهارراه سیروس انتقاد کردند و گفتند: بساط‌گستری، سد معبر و آشفتگی در این محدوده‌ها به یک معضل جدی تبدیل شده است.

در حوزه ایمنی و آتش‌نشانی نیز اعلام شد که حدود ۳۲۱ سرا در زمینه اطفای حریق آموزش دیده‌اند.



ترافیک خیابان خیام و مشکلات مترو

نمایندگان بازار همچنین با اشاره به حضور گسترده ون‌ها، تاکسی‌ها و موتورسیکلت‌ها، وضعیت ترافیکی خیابان خیام تا چهارراه گلوبندک را نامناسب دانستند و گفتند این محدوده از باراندازهای اصلی فرش‌فروشان و کفش‌فروشان است.



مشکل پله‌برقی مترو خیام و دشواری تردد شهروندان در این ایستگاه نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

توجه به بازار امامزاده سیداسماعیل(ع)

در ادامه این نشست، موضوع بازار امامزاده سیداسماعیل(ع) نیز مورد توجه قرار گرفت. این بازار در شرق محدوده بازار بزرگ تهران قرار دارد و در سال ۱۴۰۳ به‌عنوان محدوده نمونه بازار انتخاب شده است.

نمایندگان اصناف با تأکید بر اینکه بازار امروز یک واحد منسجم نیست، خواستار همکاری شهرداری و اصناف برای تحقق الگوی یکپارچه ساماندهی و توسعه این محدوده شدند.



بازسازی و ایمن‌سازی بازار در سال‌های اخیر

همچنین عنوان شد که حدود چهار سال است اقدامات مربوط به بازسازی و ایمن‌سازی بازار در حال پیگیری است و در دوره اخیر این اقدامات به اوج رسیده است.

سنگفرش بازار پاچنار از جمله اقدامات انجام‌شده عنوان شد که براساس اعلام مسئولان، کاری که پیش از این حدود یک ماه زمان می‌برد، در مدت یک هفته به پایان رسیده است.



ضرورت بازسازی سرای آزادی

نمایندگان بازار همچنین با اشاره به وضعیت بافت فرسوده سرای آزادی، بازسازی این سرا را ضروری دانستند و گفتند: با وجود ضرورت نوسازی، به دلیل قرار گرفتن بنا در بافت تاریخی و میراثی، حتی امکان انجام اقدامات ساده‌ای مانند نوسازی و ساخت سرویس بهداشتی نیز برای کسبه فراهم نیست و در این زمینه احکام قضایی نیز مانع فعالیت شده است.

در پایان این نشست، بر ضرورت تداوم تعامل مدیریت شهری با اصناف، تدوین و اجرای طرح جامع و یکپارچه بازار تهران، ساماندهی بساط‌گستری و معابر، ارتقای ایمنی و همچنین تسریع در روند نوسازی و بازسازی با حفظ هویت تاریخی بازار تأکید شد.