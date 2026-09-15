https://mehrnews.com/x3d4Z5 ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۵ کد مطلب 6948448 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۵ تجمع مردم چرام در صد و نود و نهمین شب مقاومت چرام-تجمع مردم چرام در صد و نود و نهمین شب مقاومت برگزار شد. دریافت 57 MB کد مطلب 6948448 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد عسکری: ملت ایران پس از شهادت رهبر شهید مصممتر پای کار انقلاب ایستادند ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد برچسبها شهرستان چرام تجمع مردمی جنگ رمضان
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