به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری سه شنبه شب در شورای آموزش و پرورش شهرستان بوشهر با اشاره به اهمیت پروژه مهر، اظهار کرد: پروژه مهر اتفاقی مهم در سراسر کشور است و تنها مختص آموزش و پرورش نیست بلکه سایر دستگاههای دولتی و غیردولتی نیز باید در این پروژه مشارکت کنند.
فرماندار بوشهر افزود: امسال ۶۲ هزار دانشآموز در ۴۰۱ مدرسه سال تحصیلی جدید را آغاز خواهند کرد و همه دستگاهها موظفاند شرایط مطلوبی برای بازگشایی مدارس فراهم کنند.
وی در ادامه با تأکید بر وظایف شهرداری در این پروژه، افزود: شهرداری باید ضمن نظارت بر نرخ سرویس مدارس اتوبوسرانی شهر را برای مهرماه آماده کند، شهرداران و دهیاران نیز باید ضمن کمک به آمادهسازی فضاسازی شهری و خطکشی معابر را در دستور کار داشته باشند تا محیطی مناسب و ایمن برای دانشآموزان فراهم شود.
فرماندار بوشهر با اشاره به ضرورت برگزاری جشنهای بازگشایی مدارس، تصریح کرد: برنامهریزی مناسبی برای جشن شکوفهها و جشن بازگشایی مدارس انجام شود تا این ایام به یک رویداد شاد و خاطرهانگیز برای دانشآموزان و خانوادهها تبدیل گردد، با برنامهریزی لازم نباید هیچ کلاسی بدون معلم باشد و همه مدارس باید با آمادگی کامل پذیرای دانشآموزان باشند.
وی در پایان با تأکید بر نظارت ویژه بر ترافیک شهری در روزهای نخست سال تحصیلی، خاطرنشان کرد: راهور شهرستان در روزهای نخست سال تحصیلی باید نظارت ویژهای بر ترافیک شهری داشته باشد تا رفتوآمد دانشآموزان و خانوادهها با مشکل مواجه نشود، هماهنگی میان دستگاهها در این ایام رمز موفقیت در آغاز سال تحصیلی است و امیدواریم با همافزایی همه نهادها شاهد بازگشایی مطلوب مدارس باشیم.
گفتنی است در این نشست، بر لزوم هماهنگی بینبخشی میان آموزش و پرورش شهرداری راهور و سایر دستگاههای اجرایی برای آغاز سال تحصیلی جدید تأکید شد و مقرر گردید برنامههای عملیاتی هر دستگاه برای جشن شکوفهها و بازگشایی مدارس در اسرع وقت ارائه و اجرا شود.
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