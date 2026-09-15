به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی لکزایی شامگاه سه شنبه به خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام وقوع آتش‌سوزی عمدی در یک کارخانه نوشابه در شهرک صنعتی ایرانشهر، مأموران پلیس بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب سیستان و بلوچستان افزود: با حضور مأموران در محل مشخص شد تعدادی فرد با پوشاندن سر و صورت خود وارد کارخانه شده و بخشی از این واحد صنعتی را به آتش کشیده و سپس از محل متواری شده‌اند.

وی تصریح کرد: با توجه به حساسیت این حادثه، نیروهای عملیاتی پلیس با انجام تحقیقات میدانی و بررسی دقیق صحنه جرم، موفق شدند ۶ نفر از عاملان اصلی این اقدام تخریبی را شناسایی و دستگیر کنند.

لکزایی خاطرنشان کرد: تلاش پلیس برای شناسایی و دستگیری سایر اعضای این باند ادامه دارد تا تمامی عوامل و همدستان احتمالی این اقدام شناسایی و به مراجع قضائی معرفی شوند.