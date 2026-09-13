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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۵۶

دلدادگی سرزمین «خورشید ولایت» به شب ۱۹۷ رسید

دلدادگی سرزمین «خورشید ولایت» به شب ۱۹۷ رسید

ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر در صد و نود و هفتمین شب از شهادت رهبر شهید، تجمع برگزار کردند.

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کد مطلب 6946342

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