https://mehrnews.com/x3d476 ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۵۶ کد مطلب 6946342 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۵۶ دلدادگی سرزمین «خورشید ولایت» به شب ۱۹۷ رسید ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر در صد و نود و هفتمین شب از شهادت رهبر شهید، تجمع برگزار کردند. دریافت 21 MB کد مطلب 6946342 کپی شد مطالب مرتبط نقاط مشترک شیعه و اهل سنت نباید زیر سایه اختلافات قرار گیرد عبور سیستان وبلوچستان از خامفروشی؛ اجرای طرحهای فرآوری مس، طلا و آهن کشف ۶ قبضه سلاح جنگی در مرزهای سیستان و بلوچستان دستگیری عاملان آتشسوزی کارخانه تولید نوشابه در ایرانشهر سینمای سیستان و بلوچستان؛ از ظرفیتها تا چالشها فصل تازه معدن در سیستان و بلوچستان؛ سرمایهگذاریهای بزرگ در راه است حضور مردم گرگان در امتداد شبهای همبستگی ایرانشهر؛ روایتی از یک سابقه تاریخی و اجتماعی آزادشهر؛ شب دیگری با حضور مردم دادستانی ایرانشهر به نحوه توزیع سوخت ورود کرد برچسبها ایرانشهر سیستان و بلوچستان تجمع مردمی رهبر شهید
نظر شما