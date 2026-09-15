به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آیینه هنر» به دبیری محمد نجاری و با حضور چهره‌های هنری و مسئولان فرهنگی برگزار شد.

محمد نجاری دبیر این رویداد در سخنانی گفت: نخستین رویداد وعده صادق در آیینه هنر در سال ۱۴۰۳ برگزار شد. در آن رویداد ۸۰۰ اثر برای این رویداد ارسال شد. برای دومین دوره وتا کنون هفت هزار اثر به این رویداد رسیده است.

ما حدود بیست سفر استانی به نقاط مختلف کشور داشته‌ایم. سیاست‌گذاران فرهنگی و هنری کشور، دانشگاه‌های معتبر، استادان گرانقدر و هنرمندان متعهد در شورای سیاست‌گذاری رویداد «وعده صادق در آیینه هنر» هستند.

فرهاد قائمیان بازیگر و عضو شورای سیاست‌گذاری رویداد وعده صادق در آیینه هنر گفت: هنرمندان ثابت کردند که همان جان‌فداهای کشور هستند. در جبهه هنر می‌مانیم و ثابت قدم هستیم. رسانه‌ی ما ضعیف است؛ برای اینکه در این مدت نتوانستیم آنگونه که باید در مجامع بین‌المللی بازتاب دقیقی ازجنگ دوازده روزه وحتی جنگ رمضان داشته باشیم.

وی افزود: باید با رسانه‌ها واقعیت‌های کشور را بازتاب دهیم تا دیگران بدانند در کشورما موسیقی، سینما وتئاترجریان دارد. رویداد وعده صادق می‌تواند برای نسل‌های بعدی به یادگار بماند.

قائمیان سخنان خود را با تکبیر به تکبیر و با شعار پاینده ایران به پایان رساند.

حجت‌الاسلام خسروپناه سخنران بعدی این مراسم بود که گفت: هنرمند اصیل ایرانی به خاطر یک جایزه در جشنواره‌ی ونیز نام زن ایرانی را به بهانه آزادی تخریب نمی‌کند.

وی افزود: بدیهی است که آزادی مد نظر آنها چیزی جز اسارت نیست. از آزادی مدنظرشان باد بشود اما از کودکان میناب چیزی نگویند، از کسانی که عروسی را به عزا تبدیل کردند چیزی نگویند؛ برای چنین افرادی چیزی از هویت‌شان نمی‌ماند. البته که دعا می‌کنیم این افراد به راه راست هدایت شوند.



خسروپناه در ادامه گفت: باید دست تک تک هنرمندانی که ارزش‌های ایرانی را با هنرشان به تصویر می‌کشند، بوسید. هنرمندی که آزادی و استقلال را باید با هم بخواهد باید ایران اسلامی را با آزادی و استقلال بخواهد.

در ادامه این نشست، مهدی شفیعی معاون هنری وزیر فرهنگ در سخنانی گفت: در دو جنگ اخیر به ما توانمندی‌های کشور را در عرصه‌های مختلف شناساند. یکی از این توانمندی‌ها در عرصه هنر بود. در جنگ‌های اخیر هنر هم خوب ظاهر شد. زبان هنر ارتباط و انسجام ما را بیشتر و بیشتر کرد. در عرصه بین‌الملل هم آثاری تولید شد که هر کدام اتفاقات خوبی را رقم زد.

این مدیر هنری گفت: ظرفیت هنر را می‌توان به عنوان ظرفیتی راهبری در نظر داشته باشیم. امیدوارم با مشارکتدهمه دستگاه‌ها و مدیرانی که در شورای سیاست‌گذاری این رویداد هستند، بتوانیم شاهد رویدادی اثرگذار و وحدت‌بخش باشیم.

امروز علاوه بر جنگ نظامی، با جنگ نرم و جنگ ادراکی مواجه هستیم

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران هم در این مراسم با اشاره به برگزاری رویداد بین‌المللی وعده صادق اظهار کرد: برای روایت یک حادثه و واقعه مهم، نمی‌توان تنها به خود آن رویداد پرداخت و وقایع پیشینی و پسینی آن را نادیده گرفت. اگر قرار باشد وعده صادق به‌عنوان یک رویداد مهم تاریخی و نظامی روایت شود، باید زمینه‌هایی که به شکل‌گیری آن منجر شد، شرایطی که این عملیات در آن اتفاق افتاد و پیامدهای آن نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: امروز علاوه بر جنگ نظامی، با جنگ نرم و جنگ ادراکی نیز مواجه هستیم. در جنگ نرم تلاش می‌شود جای عشق و نفرت در ذهن جامعه تغییر کند. یعنی جامعه نسبت به ارزش‌های خودی بی‌تفاوت شود و نسبت به ارزش‌های بیگانه علاقه پیدا کند. در مقابل، تلاش می‌شود ارزش‌های طرف مقابل به‌عنوان ارزش‌های مطلوب و برتر معرفی شود. بنابراین میدان اصلی جنگ نرم، ذهن و ادراک انسان‌هاست و پیروزی در این میدان به معنای تغییر نگرش و احساس جامعه نسبت به ارزش‌هاست.

طائب ادامه داد: هر ملتی دارای ارزش‌های ملی و دینی است و کشورهای رقیب نیز ارزش‌هایی را برای خود تعریف کرده‌اند. در یک تقابل گسترده، طرف مقابل تلاش می‌کند ارزش‌های خود را جایگزین ارزش‌های ملی و دینی جامعه هدف کند. یکی از مهم‌ترین ابزارهای این کار نیز تغییر احساسات مردم است. اگر بتوانند عشق مردم به ارزش‌های خودشان را به نفرت تبدیل کنند و نفرت آنان از ظلم و تجاوز را به بی‌تفاوتی یا حتی علاقه تبدیل کنند، بخش مهمی از جنگ نرم را به نتیجه رسانده‌اند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به نمونه‌های مربوط به فلسطین گفت: در شرایطی که کودکی در فلسطین هدف حمله قرار می‌گیرد، انسان آزاده باید نسبت به این اتفاق احساس مسئولیت کند و این احساس باید او را به مقابله با ظلم وادار کند. اما در جنگ ادراکی تلاش می‌شود چنین تصویری وارونه شود و جنایت عادی جلوه داده شود. مسئله فقط کشتن یک کودک نیست، بلکه تلاش برای تغییر برداشت انسان‌ها از مفهوم ظلم و عدالت است. اگر این تغییر در ذهن جامعه اتفاق بیفتد، دشمن بدون آنکه نیاز به تصرف سرزمین داشته باشد، بخشی از اهداف خود را محقق کرده است.

وی با بیان اینکه وعده صادق نیز باید در چارچوب جنگ روایت‌ها مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: امروز بخش بزرگی از رسانه‌های جهانی و زیرساخت‌های ارتباطی در اختیار جریان‌هایی قرار دارد که روایت مطلوب خود را به افکار عمومی عرضه می‌کنند. اینترنت از یک سو بستری برای ارتباطات و تبادل اطلاعات است، اما از سوی دیگر، مدیریت و کنترل این فضا می‌تواند بر اینکه چه تصویری به مردم جهان برسد و چه تصویری دیده نشود، اثر بگذارد.

طائب افزود: در بسیاری از مواقع از آزادی بیان سخن گفته می‌شود، اما وقتی محتوایی برخلاف منافع قدرت‌های بزرگ منتشر می‌شود، محدودیت‌ها آغاز می‌شود. ممکن است روایت کودک‌کشی و جنایت در سرزمین‌های اشغالی اجازه پیدا نکند به همان اندازه‌ای که باید در فضای رسانه‌ای جهان دیده شود، اما در زمان حمله به یک کشور، از ظرفیت همین فضای ارتباطی برای ایجاد جنگ روانی، سازماندهی شبکه‌ها و هدایت افکار عمومی استفاده می‌شود.

وی تصریح کرد: بنابراین اگر می‌خواهیم وعده صادق را روایت کنیم، باید یک پیشینه کوتاه و یک پیشینه بلند برای آن در نظر بگیریم. پیشینه کوتاه به تحولات سال‌های اخیر و به‌ویژه طوفان الاقصی بازمی‌گردد، اما پیشینه بلندتر به چند دهه سیاست‌های رژیم صهیونیستی و حمایت قدرت‌های غربی از این رژیم مربوط است. رژیم صهیونیستی طی دهه‌های گذشته تلاش کرده است خود را به‌عنوان یک ماشین جنگی قدرتمند و شکست‌ناپذیر معرفی کند، اما طوفان الاقصی بخش مهمی از این تصویر را درهم شکست.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: رژیم صهیونیستی مجموعه‌ای از لایه‌های دفاعی، برج‌های مراقبت، سیم‌های خاردار، دوربین‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی را در اطراف خود ایجاد کرده بود و تصور می‌کرد هیچ نیرویی نمی‌تواند به این ساختار نفوذ کند. با این حال، طوفان الاقصی نشان داد این ساختار با وجود همه تجهیزات خود، آسیب‌پذیر است. در نتیجه بخشی از ابهت اطلاعاتی و عملیاتی رژیم صهیونیستی در همان مرحله فرو ریخت.

طائب گفت: واکنش رژیم صهیونیستی پس از آن نیز نشان داد که وقتی در برابر مقاومت و شکست اطلاعاتی قرار گرفت، به سمت کشتار گسترده رفت. در چنین شرایطی، مسئله دیگر تنها یک درگیری میان دو نیروی نظامی نبود، بلکه پای جان مردم عادی، کودکان، زنان، بیماران و خانواده‌ها به میان آمد. این واقعیت باید توسط هنرمند روایت شود، زیرا هنر می‌تواند تصویری را که رسانه‌های رسمی قادر به انتقال آن نیستند، به مخاطب منتقل کند.

وی با اشاره به پیشینه شکل‌گیری رژیم صهیونیستی افزود: برای فهم این تحولات باید به گذشته نیز مراجعه کرد. پس از جنگ جهانی دوم، منطقه غرب آسیا تحت تأثیر تصمیمات قدرت‌های بزرگ قرار گرفت و سرنوشت ملت‌های منطقه در بسیاری از موارد بدون توجه به خواست واقعی مردم تعیین شد. رژیم صهیونیستی نیز در همین بستر شکل گرفت و در ادامه با حمایت گسترده نظامی، اقتصادی و سیاسی قدرت‌های غربی به یک پایگاه نظامی مهم در منطقه تبدیل شد.

طائب با اشاره به سیاست‌های آمریکا در جهان گفت: برای تحلیل شرایط امروز، باید تاریخ آمریکا و راهبردهای این کشور را نیز مورد مطالعه قرار داد. آمریکا در طول بیش از دو قرن گذشته تلاش کرده است ارزش‌ها و قدرت خود را در عرصه جهانی گسترش دهد. این کشور از ظرفیت‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و رسانه‌ای خود برای تثبیت جایگاهش استفاده کرده و غرب آسیا نیز یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اجرای این سیاست بوده است.

وی افزود: در سال‌های گذشته نیز آمریکا راهبردهای مختلفی را برای تغییر معادلات منطقه دنبال کرد. طرح‌های مختلفی برای تغییر ساختار کشورهای منطقه و قطع ارتباط میان جریان‌های مقاومت دنبال شد، اما این سیاست‌ها نتوانست به اهداف خود برسد. آمریکا طی سال‌های طولانی هزینه‌های سنگینی برای حضور نظامی در منطقه پرداخت کرد، اما در نهایت مجبور شد بخشی از نیروهای خود را از منطقه خارج کند و راهبردهایش را تغییر دهد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: امروز نیز باید تحولات منطقه را در همین چارچوب بررسی کرد. در جنگ اخیر، آمریکا و رژیم صهیونیستی از ظرفیت گسترده نظامی خود استفاده کردند. تعداد زیادی هواپیما و ناو جنگی در منطقه مستقر شد و کشورهای هم‌پیمان آنان نیز در این روند حضور داشتند. در برابر چنین ظرفیت نظامی گسترده‌ای، ملت ایران ایستاد و نشان داد که قدرت یک کشور تنها به تعداد هواپیماها، ناوها و تجهیزات نظامی وابسته نیست.

طائب با اشاره به تصور دشمن از جامعه ایران اظهار کرد: طرف مقابل تصور می‌کرد تاب‌آوری ملت ایران کاهش یافته و جامعه در برابر فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی دچار فروپاشی خواهد شد. آنان تصور می‌کردند در صورت آغاز حمله، مردم از یکدیگر فاصله می‌گیرند و اختلافات اجتماعی و سیاسی افزایش پیدا می‌کند، اما اتفاق دیگری رخ داد. ملت ایران در شرایط جنگی منسجم‌تر شد و بسیاری از اختلافات کنار رفت و مردم با محوریت دفاع از کشور در کنار یکدیگر قرار گرفتند.

وی بیان کرد: این انسجام ملی یکی از مهم‌ترین واقعیت‌هایی است که باید در روایت وعده صادق مورد توجه قرار گیرد. دشمن تلاش می‌کند قدرت خود را از طریق نمایش تجهیزات و امکانات نظامی نشان دهد، اما در مقابل، مقاومت ملت ایران نشان داد اراده عمومی و انسجام اجتماعی نیز می‌تواند در معادلات نظامی و سیاسی اثرگذار باشد. این همان واقعیتی است که هنرمند باید آن را ببیند و به تصویر بکشد.

طائب با اشاره به تحولات مربوط به تنگه هرمز افزود: پس از جنگ نیز بحث‌های مختلفی درباره بازگشت شرایط به وضعیت پیش از درگیری مطرح شد. موضوع عبور کشتی‌ها و مدیریت تردد دریایی یکی از مسائل مهم بود. برخی کشورها تلاش کردند با استفاده از ناوهای جنگی و اسکورت دریایی و هوایی، مسیرهایی را برای عبور کشتی‌ها ایجاد کنند و نشان دهند که می‌توانند بدون توجه به مواضع ایران در منطقه اقدام کنند، اما مقاومت ایران اجازه نداد این موضوع به سادگی به نتیجه برسد.

وی تصریح کرد: این مسئله نیز باید در روایت جنگ مورد توجه قرار گیرد. وقتی کشوری ادعا می‌کند توان نظامی و دفاعی ایران را از بین برده، این پرسش مطرح می‌شود که چرا برای حضور در منطقه به چنین حجم گسترده‌ای از تجهیزات و نیرو نیاز دارد و چرا نمی‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند. پاسخ این پرسش را باید در مقاومت و ایستادگی ملت ایران جست‌وجو کرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه جنگ روایت‌ها مکمل جنگ نظامی است، گفت: ممکن است در میدان نظامی یک اتفاق رخ دهد، اما اگر نتوانیم آن را روایت کنیم، دشمن تلاش خواهد کرد همان اتفاق را به نفع خود تفسیر کند. بنابراین پیروزی در میدان نظامی باید با پیروزی در میدان روایت تکمیل شود. همان‌گونه که نیروهای نظامی باید برای مقابله با تهدیدهای سخت آماده باشند، هنرمندان نیز باید برای مقابله با تهدیدهای نرم و ادراکی آماده شوند.

طائب ادامه داد: هالیوود و مجموعه رسانه‌ای غرب سال‌هاست که توانسته‌اند بسیاری از روایت‌های مورد نظر خود را از طریق سینما، تلویزیون، موسیقی و ادبیات در جهان گسترش دهند. اگر ما واقعیتی داریم که می‌تواند برای انسان‌های آزاده جهان قابل فهم و قابل پذیرش باشد، باید بتوانیم آن را با زبان هنر ارائه کنیم. هنرمند ایرانی باید بتواند روایت خود را از جنگ، مقاومت، مظلومیت و ایستادگی به مخاطب جهانی عرضه کند.

وی گفت: این روایت نباید محدود به یک قالب خاص باشد. سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی، شعر، موسیقی و ادبیات داستانی همه ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در این میدان مورد استفاده قرار گیرند. هنرمند باید بتواند واقعیت‌های جنگ را از زاویه انسانی نشان دهد. باید بتواند نشان دهد که در یک جنگ نابرابر، خانواده‌ها چه شرایطی را تجربه کرده‌اند، کودکان چه رنجی کشیده‌اند و مردم چگونه در برابر فشارهای مختلف ایستاده‌اند.

طائب با اشاره به حمله به مراکز غیرنظامی و کودکان افزود: یکی از موضوعاتی که باید در آثار هنری مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان ادعای جنگ نظامی و واقعیت رفتار در میدان است. اگر هدف حمله، مقابله با نیروی نظامی است، چرا مدرسه، بیمارستان، مراسم عروسی و مراکز غیرنظامی هدف قرار می‌گیرد؟ چرا کودکان قربانی می‌شوند؟ این پرسش‌ها باید به زبان هنر مطرح شود تا مخاطب جهانی بتواند واقعیت را از پشت روایت‌های رسمی مشاهده کند.

وی گفت: امروز مردم ایران بسیاری از این حوادث را از نزدیک دیده‌اند و برای آنان نیازی به توضیح طولانی نیست. وقتی خانه‌ای در کنار خانواده‌ای هدف قرار می‌گیرد یا بیمارستانی مورد حمله واقع می‌شود، مردم خودشان واقعیت را لمس می‌کنند. اما مخاطب اصلی آثار هنری، جامعه جهانی است؛ مردمی که ممکن است از واقعیت فاصله داشته باشند و تنها روایت رسانه‌های بزرگ را دریافت کنند. بنابراین باید روایت را به خارج از مرزها برد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد: امروز هنرمند باید وارد مرحله تهاجم ادراکی شود. منظور این نیست که هنرمند تنها به دفاع از خود بپردازد، بلکه باید روایت فعال و اثرگذار تولید کند. هنرمند باید واقعیت را مطالعه کند، تحقیق انجام دهد، سوژه پیدا کند، فیلمنامه بنویسد و آن را به اثر حرفه‌ای تبدیل کند. اگر اثر هنری بتواند مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد، در حقیقت بخشی از جنگ روایت‌ها را مدیریت کرده است.

طائب با اشاره به مأموریت سازمان بسیج هنرمندان گفت: در این حوزه سه موضوع اساسی وجود دارد؛ تربیت هنرمند، تولید اثر هنری و جهت‌گیری صحیح در عرصه هنر. اگر سازمان بسیج هنرمندان تشکیل شده است، باید در هر سه زمینه فعال باشد. نخست باید هنرمندانی تربیت شوند که با ارزش‌های جامعه آشنا باشند و بتوانند مسائل روز را به‌درستی تحلیل کنند. دوم باید امکان تولید آثار حرفه‌ای برای این هنرمندان فراهم شود و سوم باید ظرفیت هنر در مسیر روایت واقعیت‌های جامعه و کشور قرار گیرد.

وی افزود: هنرمند تراز انقلاب اسلامی هنرمندی نیست که صرفا شعار بدهد. چنین هنرمندی باید تحقیق کند، مسئله را بشناسد، واقعیت را ببیند و سپس اثر تولید کند. اگر هنرمند از مرحله تحقیق عبور کند، می‌تواند یک موضوع واقعی را به فیلمنامه تبدیل کند و فیلمنامه را به یک اثر سینمایی یا تلویزیونی برساند. کارگردان، تهیه‌کننده، بازیگر، نویسنده و دیگر عوامل نیز باید بدانند که اثر آنان بخشی از یک میدان بزرگ فرهنگی و ادراکی است.

طائب تأکید کرد: ما به تولید آثار فاخر نیاز داریم و برای رسیدن به این هدف باید ظرفیت‌های موجود را از مرحله آماتوری به مرحله حرفه‌ای منتقل کنیم. بسیاری از استعدادها در جامعه هنری وجود دارند، اما ممکن است امکان رشد و تجربه حرفه‌ای برای آنان فراهم نشده باشد. سازمان بسیج هنرمندان باید بتواند این ظرفیت‌ها را شناسایی و برای تبدیل استعدادها به هنرمندان حرفه‌ای برنامه‌ریزی کند.

وی با بیان اینکه نباید در جامعه هنری دوگانه‌سازی کرد، اظهار کرد: امروز کشور به همه هنرمندان خود نیاز دارد. شرایط جنگی و فشارهای خارجی نباید موجب شود جامعه هنری به گروه‌های مختلف تقسیم شود. هر هنرمند ایرانی که دغدغه ایران و مردم را دارد، می‌تواند در این میدان نقش داشته باشد. همان‌گونه که در شرایط دفاع نظامی، مردم با وجود تفاوت‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، در عرصه هنر نیز باید ظرفیت‌های مختلف را برای دفاع از منافع ملی به کار گرفت.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پایان گفت: وعده صادق تنها یک عملیات نظامی نیست که تاریخ آن را ثبت کند و پرونده آن بسته شود. این رویداد بخشی از یک روند بزرگ‌تر است که در آن یک ملت در برابر فشارهای نظامی، رسانه‌ای، سیاسی و اقتصادی ایستادگی کرده است. اگر این واقعیت به‌درستی روایت نشود، دیگران تلاش خواهند کرد روایت خود را جایگزین آن کنند. بنابراین وظیفه هنرمندان این است که با تحقیق، خلاقیت و تولید آثار حرفه‌ای، روایت ملت ایران از مقاومت و ایستادگی را به مخاطبان داخلی و جهانی منتقل کنند.

طائب خاطرنشان کرد: امروز هر هنرمند می‌تواند یک روایتگر باشد و هر اثر هنری می‌تواند بخشی از این واقعیت را به جهان منتقل کند. همان‌گونه که نیروهای نظامی در میدان سخت از کشور دفاع می‌کنند، هنرمندان نیز می‌توانند در میدان فرهنگ و ادراک از هویت، حقیقت و منافع ملی دفاع کنند. اگر این ظرفیت به‌درستی سازماندهی شود، می‌توان از دل حوادثی مانند وعده صادق، آثاری تولید کرد که نه‌تنها یک رویداد نظامی، بلکه انسجام یک ملت، مقاومت مردم و واقعیت‌های جنگ را برای نسل‌های آینده و افکار عمومی جهان روایت کند.