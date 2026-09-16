خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ۲۰۰ شب است میدان ولایت‌فقیه فقط یک نقطه روی نقشه ارومیه نیست، بخشی از روایت شب‌های این شهر شده است؛ روایتی که تحت عنوان «شب‌های مقاومت و اقتدار ملی» اتحاد و انسجام مردم را به تصویر کشیده است.

هر شب حوالی ساعت ۱۰، آدم‌ها از مسیرهای مختلف به میدان ولایت فقیه قرار همدلی و همیشگی می‌رسند و کنار هم می‌ایستند، قاب آشنایی که حالا بخشی از حافظه این روزهای شهر شده است، در این ۲۰۰ شب، هر بار چهره‌ها و داستان ‌های متفاوتی به میدان آمده‌اند،خانواده ‌هایی که کنار هم ایستاده‌اند، جوان‌هایی که در جمعیت دیده می‌شوند و مردمی که پس از پایان یک روز کاری، بخشی از شب خود را به این اجتماع اختصاص داده‌اند.

کم‌کم جمعیت شکل می‌گیرد؛ یکی با پرچم می‌آید، خانواده‌ای چند نفری کنار هم می‌ایستند، جوان‌ها در گوشه‌ای جمع می‌شوند و صدای برنامه از میان همهمه خیابان شنیده می‌شود. شب جلو می‌رود، اما اینجا هنوز خبری از پایان نیست.

پخش قرآن و سرود ملی آغازگر برنامه است و پس از آن سخنرانی، شعر و حماسه‌خوانی و شعارهای استکبارستیزی، حمایت از رهبری و نیروهای مسلح برگزار می‌شود. رقص پرچم ایران اسلامی، برنامه‌های مرتبط با جبهه مقاومت، خونخواهی رهبر شهید و پرچم‌های سرخ انتقام‌خواهی از دیگر جلوه‌های این اجتماع شبانه بوده و پایان‌بخش آن قرائت دعای فرج است.

برنامه‌ها متناسب با حال‌ و هوای هر شب و مناسبت‌ ها تغییر می‌کند و معمولاً شامل سرود، مداحی، سخنرانی و برنامه‌های فرهنگی و مناسبتی است. حمل پرچم های سرخ انتقام خواهی، حمل پلاکاردهای خاوی مضامین و پیام هایی از اتحاد و ایستادگی نیز از قاب‌ های قابل توجه این تجمع‌هاست؛ تجمع‌هایی که هر شب دقیقا شبیه شب قبل نیستند.

پیروزی حق علیه باطل وعده خداوند متعال و رهبر شهید انقلابمان است

در خیل جمعیت شب دویستم میدان ولایت‌فقیه، اسد حاجی‌زاده، شهروند ۶۱ ساله ارومیه که به همراه نوه‌هایش و با پرچم سه‌رنگ ایران حضور دارد، به خبرنگار مهر می‌گوید: نمی‌توانم دقیق بگویم چند شب است در تجمع حضور دارم، اما در بخش زیادی از این ۲۰۰ شب حضور داشته‌ام. برای من این حضور تبدیل به یک وظیفه شده است.

وی ادامه می‌دهد: به عنوان یک جانفدای وطن، این کمترین کار برای دفاع از وطن و انقلابی است که با خون جوانان وطن به ثمر رسیده است. همچنین می‌خواهم به نیروهای مسلح بگویم تنها نیستند. وقتی آنها برای دفاع از کشور ایستاده‌اند، ما هم باید در حد توانمان کنارشان باشیم و وحدت مردم را نشان بدهیم.

حاجی‌زاده درباره جنگ نیز می‌گوید: ملت ایران ملتی متمدن است و هیچ‌گاه طالب جنگ نبوده، اما در برابر تجاوز دشمنان همیشه با غیرت، عزت و اقتدار ایستاده است. در این جنگ نیز در برابر زورگویی استکبار جهانی ایستاده‌ایم و همان‌طور که دنیا شاهد پیروزی ایران عزیز در برابر استکبار جهانی بود، به وعده و قول رهبر شهیدمان، پیروزی حق علیه باطل محقق شده و خواهد شد.

وی اضافه می‌کند: جنگ هزینه دارد، اما وطن هم ارزش دارد. امیدوارم این شرایط هرچه زودتر با سربلندی کشور تمام شود و مردم دوباره با خیال راحت به زندگی روزمره‌شان برگردند.

ما پیروزیم و پیروز خواهیم ماند

نازنین‌ زهرا، دختر ۱۲ ساله‌ای که به همراه خانواده‌ اش در تجمع شبانه ارومیه حضور دارد نیز به خبرنگار مهر می‌گوید: تقریباً همه ۲۰۰ شب را سعی کرده‌ام کنار خانواده‌ام در تجمع برای آینده کشورم حضور داشته باشم.

وی ادامه می‌دهد: حضور در تجمع برایم حس غرور و خوشحالی دارد، چون دوست دارم در کنار مردم سهمی در آینده ایران قوی داشته باشم. دوست دارم نیروهای مسلح کشورم بدانند ما در کنارشان هستیم و به همه دنیا اعلام کنیم ما پیروزیم و پیروز خواهیم ماند.

سمیه جوادی، ۴۵ ساله و یکی از بانوان ارومیه نیز می‌گوید: ۱۸۶ شب است که از همان شب‌های اول، هر وقت توانسته‌ام خودم را به میدان رسانده‌ام. برای من فقط آمدن به یک تجمع نیست، احساس می‌کنم وقتی شرایط کشور خاص می‌شود، آدم باید کنار مردم و کسانی باشد که برای امنیت این سرزمین ایستاده‌اند.

حمایت از خاک و میهن کار هر ایرانی غیرتمند و مقتدر است

وی با تاکید بر اینکه در لبیک به ندای رهبر انقلاب و ادای دین به رهبر شهید انقلاب و شهدا، حضور در تجمع شبانه کوچک‌ترین کار است، ادامه می‌دهد: در این دو جنگ اخیر بیشتر ثابت شد استکبار جهانی چشم به خاک وطن دوخته است و حمایت از خاک و میهن کار هر ایرانی غیرتمند و مقتدر است، وقتی می‌بینم نیروهای مسلح برای امنیت کشور تلاش می‌کنند، حضور مردم را نوعی قدردانی و حمایت از آنها می‌دانم و دوست دارم آنها بدانند مردم پشتشان هستند.

جوادی با تاکید بر تداوم تجمع شبانه به دلیل تقویت اتحاد و همدلی مردم در این شرایط سخت می‌گوید: جنگ سخت است و هیچ‌کس از ناامنی استقبال نمی‌کند، اما اگر قرار باشد از کشورمان دفاع کنیم، باید متحد باشیم. من به آینده ایران امیدوارم و فکر می‌کنم اتحاد مردم بزرگ‌ترین پشتوانه کشور است.

وی اضافه می‌کند: من به‌عنوان یک مادر، وطنم و آینده فرزندانم برایم مهم است. آمدم بگویم ما مردم عادی، قدردان کسانی هستیم که برای امنیت کشورمان تلاش می‌کنند. کشور خانه ماست. اگر امروز نیروهای مسلح در خط مقدم دفاع هستند، مردم هم باید در پشت آنها وحدت خودشان را نشان بدهند. حضور ما شاید کوچک باشد، اما پیامش مهم است.

وی درباره تجمع شبانه می‌گوید: برای من همین کنار هم ایستادن مردم مهم است؛ اینجا آدم‌هایی را می‌بینی که شاید در زندگی عادی همدیگر را نشناسند، اما وقتی پای وطن وسط باشد، کنار هم قرار می‌گیرند.

با پایان برنامه و قرائت دعای فرج، جمعیت به‌تدریج میدان را ترک می‌کند و فضای میدان به روال معمول بازمی‌گردد؛ اما برای برگزارکنندگان، این برنامه پس از ۲۰۰ شب همچنان ادامه دارد و هر شب متناسب با مناسبت و شرایط روز، برنامه‌ای در میدان ولایت‌فقیه برگزار می‌شود.

خبرنگار: سکینه اسمی