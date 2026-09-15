دستور توقیف ۳۰۰ خودروی متخلف در رودان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین رضا رنجپور بناب رئیس دادگستری شهرستان رودان از تداوم اجرای طرح پایش هوشمند جایگاههای سوخت و برخورد قاطع دستگاه قضایی با خودروهای متخلف و فعال در قاچاق سوخت خبر داد.
وی اظهار کرد: از زمان اجرای طرح پایش هوشمند جایگاههای سوخت از طریق سامانه دوربینهای پلاکخوان و همچنین بازرسیهای مستمر میدانی با حضور مسئولان قضایی شهرستان و نیروهای امنیتی و انتظامی، تاکنون دادستانی رودان برای توقیف ۳۰۰ دستگاه خودروی متخلف دستور قضایی صادر کرده است.
رئیس دادگستری رودان افزود: از مجموع خودروهای شناساییشده، تاکنون ۱۵۶ دستگاه بهصورت فیزیکی توقیف و به پارکینگ منتقل شدهاند و روند شناسایی و برخورد با خودروهای متخلف همچنان ادامه دارد.
وی با تأکید بر استمرار اجرای این طرح گفت: همانگونه که از روزهای نخست اجرای طرح، هشدارهای لازم به شهروندان داده شده است، بار دیگر تأکید میشود افراد از حضور در جایگاههای سوخت با هدف قاچاق سوخت و همچنین سوختگیریهای مکرر و غیرمتعارف خودداری کنند.
وی تصریح کرد: در صورت احراز تخلف، دستگاه قضایی شهرستان بدون اغماض و در چارچوب قانون با متخلفان برخورد خواهد کرد.
رئیس دادگستری رودان ادامه داد: اجرای طرح پایش هوشمند و تشدید بازرسیهای میدانی، علاوه بر شناسایی و برخورد با خودروهای متخلف، آثار مثبتی در کاهش ازدحام و صفهای جایگاههای سوخت داشته است.
وی بیان کرد: از زمان حضور مستمر دستگاه قضایی با همراهی نیروهای امنیتی و انتظامی در جایگاهها، کاهش محسوس شلوغی صفهای سوخت مشاهده شده و امیدواریم با تداوم اقدامات انجامشده، در روزهای آینده شاهد کاهش بیش از پیش صفها باشیم.
رئیس دادگستری شهرستان رودان در پایان خاطرنشان کرد: حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در جایگاههای سوخت بهصورت محسوس و نامحسوس و در طول شبانهروز ادامه خواهد داشت و روند پایش هوشمند و نظارت میدانی نیز با جدیت دنبال میشود.
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