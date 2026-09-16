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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۷

۲۰۰ شب حماسه؛ روایت حضور مردم کرج در دفاع از ایران

۲۰۰ شب حماسه؛ روایت حضور مردم کرج در دفاع از ایران

البرز - مردم کرج در ۲۰۰ شب گذشته با حضور پرشور و مستمر خود در اجتماعات شبانه که به قراری عاشقانه بدل شده، حمایت خود را از انقلاب، رزمندگان، رهبری و همچنین خونخواهی رهبر شهید را اعلام کردند.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- حمیدرضا عبدالمنافی: از نخستین شب جنگ رمضان تا دویستمین شب تجمعات در سراسر استان البرز در گرما و سرما، زیر باران، آن اوایل جنگ زیر بمب و موشک در البرز شکل گرفته؛ اهالی گوهردشت کرج هر شب مسیر خود را طی می‌کنند، در عظیمیه راه و مسیر دیگر و کرج به‌ عنوان مرکز استان، هر شب میزبان بزرگ‌ترین اجتماعات بوده است.

روال مراسم معمولاً ثابت است: پس از تلاوت قرآن، زیارت عاشورا و دعای توسل، مردم از نقطه مبدا به راه می‌افتند و پیاده تا نقطه مقصد می‌روند. در مقصد، سرود «سلام فرمانده» را همیشه کودکان می‌خوانند و مراسم با دعای فرج به پایان می‌رسد.

در تمام این مسیر، پرچم‌هایی از ایران و پرچم یاالثارت الخامنه‌ای در دست مردم دیده می‌شود.

روایتی که در هر خیابان تکرار می‌شود

آنچه در گوهردشت کرج قابل مشاهده است با آنچه در عظیمیه یا سایر محلات کرج تکرار می‌شود، یک الگوی مشترک دارد: خانواده‌ها دست در دست هم، پرچم ایران تکان می‌دهند.

تجمعات مردمی در سراسر کرج معمولاً از ساعت هفت تا هشت شب آغاز می‌شود و تا ده- یازده شب ادامه دارد.

خانم احمدی دویستمین شب حضورش را این‌طور توصیف می‌کند: ۲۰۰ شب به خیابان آمدم، مقاومت کردم، پشت ولایت ایستادم.

او می‌گوید حتی کسانی که در ابتدا با نظام زاویه داشتند، حالا به جمع بازگشته‌اند.

۲۰۰ شب حماسه؛ روایت حضور مردم کرج در دفاع از ایران

محمود مرادپور با کاغذی در دست که رویش نوشته «آمریکا را زیر پا خواهیم گذاشت»، تأکید می‌کند تا آخرین نفس پای نظام و اسلامیت و ایرانیت خود خواهد ایستاده ایم.

۲۰۰ شب حماسه؛ روایت حضور مردم کرج در دفاع از ایران

آقای اکبری که به گفته خودش دقیقاً دویست شب است در تجمعات محله و خیابان حضور دارد، این شب‌ها را «۲۰۰ شب غربت و دوری از امام عزیزمان» توصیف می‌کند.

۲۰۰ شب حماسه؛ روایت حضور مردم کرج در دفاع از ایران

احمدرضا، صریح می‌گوید ۲۰۰ شب هیچ است، ۲۰۰۰ شب دیگر هم مردم انقلابی پای کشورشان خواهند ماند .

۲۰۰ شب حماسه؛ روایت حضور مردم کرج در دفاع از ایران

مهدی جوان بیست ساله می‌گوید طی این ۲۰۰ روزی که مردم شریف ایران در خیابان‌ها حضور دارند، غیرت از هر عقیده و تفاوتی فراتر رفته است.

۲۰۰ شب حماسه؛ روایت حضور مردم کرج در دفاع از ایران

فاطمه‌زهرا که تازه ۱۵ ساله شده می‌گوید برای دفاع از کشورش و جلوگیری از بازگشت متجاوز به خیابان می‌آید.

۲۰۰ شب حماسه؛ روایت حضور مردم کرج در دفاع از ایران

ریحانه، ۱۲ ساله، انگیزه‌اش را «خون‌خواهی از رهبر و انتقام از آمریکا و اسرائیل» می‌داند.

۲۰۰ شب حماسه؛ روایت حضور مردم کرج در دفاع از ایران

مریم، دختربچهٔ ده‌سالهٔ کرجی، با پلاکاردی به دست که رویش نوشته «ایران کشور زهراست، پرچمش همیشه بالاست»، می‌گوید هر ۲۰۰ شب را بدون غیبت آمده و حسی شبیه حضور رهبر شهید را تجربه کرده است.

۲۰۰ شب حماسه؛ روایت حضور مردم کرج در دفاع از ایران

حجت‌الاسلام جوشقانی، رئیس عقیدتی‌سیاسی فرماندهی انتظامی استان البرز، حضور مردم را با صدر اسلام مقایسه می‌کند و می‌گوید: مردم ایران برخلاف امت پیامبر که امیرالمومنین را تنها گذاشتند، ۴۸ سال است در کنار ولایت فقیه و نایب امام ایستاده‌اند.

۲۰۰ شب حماسه؛ روایت حضور مردم کرج در دفاع از ایران

آنچه در این ۲۰۰ شب، در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر کرج و حتی شهرستان‌های استان البرز ، قابل مشاهده است، تنوع در حضور شهروندان است. پیر و جوان، زن و مرد، مخالف دیروز اما موافق امروز، در کنار هم. بسیاری از جوانانی که پیش از جنگ تحمیلی سوم نسبت به برخی سیاست‌ها انتقاد داشتند، حالا در همان صف ایستاده‌اند و از پشیمانی و تغییر در نگرش می‌گویند.

تصویر واقعی این ۲۰۰ شب یعنی؛ ۲۰۰ شب حضور، یعنی بخشی از این جمعیت، این میدان را نه به عنوان یک برنامه مناسبتی، بلکه به عنوان بخشی از زندگی روزمره خود دیده است؛ حضوری که همچنان با پرچم ایران، شعارهای مردم و روایت‌های متفاوت شهروندان ادامه دارد.

کد مطلب 6948498

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