فرماندار قزوین: خدمات هوشمند باید متناسب با نیاز شهروندان طراحی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش طاهرخانی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین رونمایی از ۱۰ پروژه هوشمند شهرداری قزوین اظهار کرد: با توجه به تعدد دستگاه‌های مدیریتی و حجم خدماتی که مردم به صورت روزمره دریافت می‌کنند، حرکت به سمت یکپارچه‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات ضروری است.

وی با اشاره به تعدد کارت‌ها و ابزارهای مورد استفاده شهروندان افزود: امروز افراد برای دریافت خدمات مختلف با ابزارها و کارت‌های متعددی مواجه هستند و یکی از ظرفیت‌های قابل بررسی، ایجاد سازوکارهایی برای کاهش این تعدد و تسهیل دسترسی مردم به خدمات است.

فرماندار قزوین ادامه داد: در شهری مانند قزوین، شهروندان برای موضوعات مختلف از تولد و ازدواج تا دریافت خدمات شهری با دستگاه‌های مختلف ارتباط دارند و هوشمندسازی می‌تواند در ساماندهی این فرآیندها مورد استفاده قرار گیرد.

طاهرخانی با تأکید بر ضرورت توجه به جنبه اجتماعی طرح‌های فناوری گفت: هر موضوعی که برای مردم طراحی و اجرا می‌شود، باید پیوست اجتماعی داشته باشد و میزان پذیرش و نحوه واکنش شهروندان نسبت به آن نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: لازم است خدمات و نرم‌افزارهای ارائه‌شده به شکلی بومی‌سازی شوند که شهروندان ضرورت استفاده از آنها را درک کنند؛ چراکه صرف ایجاد یک سامانه یا نرم‌افزار به معنای استفاده مردم از آن نیست.

فرماندار قزوین همچنین از مجموعه‌های مختلفی که در فرآیند پیشنهاد، تصویب و اجرای پروژه‌های هوشمندسازی مشارکت داشته‌اند، قدردانی کرد و خواستار ادامه همکاری دستگاه‌های مختلف در این حوزه شد.