۲۲۶ میلیارد تومان برای ۱۰ پروژه هوشمند شهرداری قزوین اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرجالله فصیحی رامندی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین رونمایی از ۱۰ پروژه هوشمند شهرداری قزوین اظهار کرد: از ابتدای فعالیت شورا، موضوع هوشمندسازی و توسعه خدمات الکترونیکی مورد تأکید اعضای شورای شهر بوده و تلاش شده است متناسب با توان و شرایط موجود در این زمینه اقدام شود.
وی افزود: هوشمندسازی از جنبههای مختلفی از جمله کاهش هزینههای شهروندان، کاهش مراجعات به شهرداری، مدیریت ترافیک و افزایش شفافیت در فرآیندهای اداری قابل بررسی است.
رئیس شورای اسلامی شهر قزوین ادامه داد: با توسعه خدمات غیرحضوری، بخشی از مراجعات شهروندان به شهرداری کاهش پیدا میکند و فرآیندهای اداری نیز کمتر به مراجعه مستقیم افراد و تعاملات حضوری وابسته خواهد بود.
فصیحی رامندی با اشاره به نقش شورای شهر در تأمین اعتبار این طرحها بیان کرد: ۱۰ پروژه هوشمندسازی شهرداری قزوین در مجموع ۲۲۶ میلیارد تومان اعتبار داشته که لوایح مربوط به آنها پس از ارائه به شورا بدون ایجاد وقفه به تصویب رسیده است.
وی گفت: شورا در بررسی لوایح مختلف معمولاً درباره جزئیات طرحها بحث و بررسی میکند و حتی برای مبالغ پایینتر نیز زمان قابلتوجهی صرف میشود، اما در موضوع هوشمندسازی اعضای شورا با توجه به اهمیت توسعه خدمات الکترونیکی، در تصویب اعتبارات مربوط به این پروژهها همراهی کردند.
رئیس شورای اسلامی شهر قزوین خاطرنشان کرد: انتظار میرود اجرای این پروژهها در نهایت به ارائه خدمات سادهتر و روانتر برای شهروندان منجر شود و پیشنهادهای شهروندان نیز در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.
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