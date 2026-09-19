خبرگزاری مهر - گروه استان ها: استان ایلام با تولید بخش چشمگیری از گندم باکیفیت کشور، همواره نقش ارزنده‌ای در تأمین امنیت غذایی ایفا می‌کند. با این حال، شیوه پرداخت قطره‌چکانی و عدم تسویه یک‌باره بهای گندم خریداری‌شده، کشاورزان را در تأمین نقدینگی لازم برای تهیه بذر، کود، ادوات و آغاز کشت جدید با مشکلات جدی مواجه کرده است.

طی روزهای اخیر، پیام‌ها و مطالبات مکرر کشاورزان در فضای رسانه‌ای استان بازتاب گسترده‌ای داشته است.

یکی از کشاورزان ایلامی با اشاره به فاصله زمانی چندماهه میان تحویل محصول و دریافت ناقص مطالبات، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:بعد از ماه‌ها تلاش و تحویل محصول، مبالغ به صورت خرد و ناکافی واریز شده است.

عزیز موسی نژاد عنوان کرد: با توجه به گذشت چندین ماه و افزایش هزینه‌های جاری، توان مالی کشاورز برای تأمین بذر، سموم و آماده‌سازی زمین جهت کشت پاییزه به‌شدت کاهش یافته است. انتظار ما این است که دسترنج کشاورزان به‌موقع پرداخت شود تا چرخه تولید دچار وقفه نگردد

فرآیند تخصیص اعتبار متمرکز و ملی است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وظیفه اجرایی این سازمان شامل تأمین زیرساخت مراکز خرید، تحویل محموله‌ها و تأیید و ارسال لیست‌های مالی به بانک عامل به‌طور کامل انجام شده است.

علیرضا طولابی اضافه کرد: بر اساس دستورالعمل‌های مصوب، متولی اصلی تأمین و تخصیص منابع مالی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها بوده و پرداخت‌ها به‌صورت متمرکز و کشوری انجام می‌گیرد.

وی ادامه داد: با این حال، مدیریت جهاد کشاورزی استان همگام با استاندار و نمایندگان مجلس، پیگیری روزانه و مستمری را از وزارتخانه و مراجع ملی برای تسریع در واریز مابقی وجوه در دستور کار دارد.

آخرین وضعیت آماری؛ خرید بیش از ۲۴۹ هزار تُن و طلب ۳.۵ همتی

بررسی آمارهای رسمی نشان‌دهنده حجم گسترده خرید تضمینی در استان است. مدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:در سال زراعی جاری بیش از ۲۴۹ هزار و ۲۲۵ تن گندم به ارزش تقریبی ۱۲ هزار و ۲۹۱ میلیارد تومان از کشاورزان ایلامی خریداری شده است.

اصغر باباخانی ادامه داد: از این رقم، بالغ بر ۸ هزار و ۷۱۱ میلیارد تومان به حساب بهره‌برداران واریز شده و حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باقی مانده است که به تدریج تا پایان شهریورماه تسویه خواهد شد.

وی عنوان کرد: سازمان هدفمندی یارانه‌ها بخش عمده مطالبات را پرداخت کرده و با پیگیری‌های صورت‌گرفته و تخصیص اعتبار ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در سطح ملی، طبق وعده وزارت جهاد کشاورزی، کل مطالبات گندم‌کاران استان ایلام تا پایان شهریورماه تسویه می‌شود.

دهلران؛ پیشران کشاورزی استان در مسیر کشت پاییزه و اصلاح الگوی کشت

فرماندار ویژه دهلران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دهلران را با دارا بودن ۱۰۳ هزار هکتار اراضی مستعد و ۱۶ هزار بهره‌بردار، پیشران اقتصادی استان است.

مراد یگانه بیان کرد: با توجه به محدودیت‌های منابع آبی، تغییر الگوی کشت، حرکت به سمت کشاورزی دانش‌بنیان، ترویج آموزش‌های نوین و توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای (با هدف‌گذاری ۶۰ هکتار) از ضروریات غیرقابل اجتناب منطقه است. همچنین تأمین به‌موقع نهاده‌ها و سوخت کشاورزان باید با جدیت دنبال شود.

وی اعلام کرد:در سال گذشته از مجموع ۸۲ هزار هکتار سطح زیر کشت گندم آبی و دیم، ۱۹۰ هزار تن گندم تولید شد که ۱۴۰ هزار تن آن تحویل مراکز خرید رسمی شده است.

تسریع در تسویه کامل مطالبات ۳.۵ همتی گندم‌کاران ایلامی تا پیش از پایان شهریور، نه تنها آرامش خاطر و انگیزه لازم را به قشر زحمت‌کش کشاورز بازمی‌گرداند، بلکه ضامن تأمین نقدینگی جهت آغاز پرقدرت کشت پاییزه و استمرار خودکفایی در تولید این محصول راهبردی خواهد بود.

هماهنگی دستگاه‌های متولی در سطح استانی و کشوری برای انجام این تعهدات، گامی اساسی در جهت تقویت امنیت غذایی و رونق پایدار بخش کشاورزی در استان ایلام است.