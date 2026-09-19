به گزارش خبرنگار مهر، هادی سلیمی صبح شنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به مشارکت این جمعیت در طرح مشترک «ارمغان مهر و جشن عاطفهها» اظهار کرد: جمعیت هلالاحمر استان گیلان در راستای مسئولیت اجتماعی و با هدف حمایت از دانشآموزان نیازمند، در پویش تهیه و توزیع ۲۰ هزار کیف و لوازمالتحریر مدرسه مشارکت کرده است.
سلیمی ادامه داد: این برنامه با هدف ترویج فرهنگ نوعدوستی، همدلی و کمک به دانشآموزان کمبرخوردار و با حضور استاندار گیلان و نماینده مقام معظم رهبری در استان، در مزار شهدای رشت برگزار شد.
وی افزود: آغاز سال تحصیلی، فرصت ارزشمندی برای تقویت فرهنگ ایثار و نوعدوستی در جامعه است و جمعیت هلالاحمر نیز بر اساس رسالت بشردوستانه خود، تلاش میکند در کنار مردم و خیرین، زمینه برخورداری هرچه بیشتر دانشآموزان نیازمند از ملزومات تحصیلی را فراهم کند.
سلیمی با قدردانی از همراهی خیرین، دستگاههای اجرایی و مجموعههای مشارکتکننده در این طرح گفت: توزیع این اقلام تنها یک اقدام حمایتی نیست، بلکه نمادی از همدلی مردم و مسئولان برای ساختن آیندهای روشنتر برای فرزندان این سرزمین است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گیلان در پایان تصریح کرد: امیدواریم با استمرار چنین برنامههایی و افزایش مشارکت خیرخواهانه مردم، هیچ دانشآموزی به دلیل مشکلات اقتصادی از داشتن لوازم ضروری تحصیل محروم نماند.
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