بوشهر در مسیر بازار روسیه؛ از خرما و میگو تا محصولات خارج از فصل

خبرگزاری مهر،گروه استانها؛ توسعه تجارت خارجی برای استانی مانند بوشهر که از ظرفیت‌های گسترده بندری، دریایی، کشاورزی، شیلاتی و صنعتی برخوردار است، تنها به افزایش حجم صادرات محدود نمی‌شود، بلکه به معنای یافتن بازارهای جدید، متنوع‌سازی مقاصد صادراتی و ایجاد مسیرهای پایدار برای عرضه محصولات تولیدکنندگان استان است.

در این میان، روسیه به دلیل وسعت جغرافیایی، جمعیت قابل توجه، بازار مصرف گسترده و برخورداری از ارتباطات مناسب با ایران، می‌تواند یکی از مقاصد مهم برای فعالان اقتصادی بوشهر باشد.

نزدیکی مناسبات سیاسی و اقتصادی دو کشور نیز زمینه‌ای فراهم کرده است تا بخش خصوصی استان با شناخت دقیق‌تر از نیازهای بازار روسیه، سهم بیشتری از این بازار به دست آورد.

استان بوشهر از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه کشاورزی و شیلات برخوردار است. خرما به عنوان یکی از محصولات شاخص استان و میگو به عنوان محصول مهم صادراتی آبزیان، از جمله کالاهایی هستند که امکان حضور پررنگ‌تر در بازار روسیه را دارند.

در کنار این محصولات، عرضه محصولات کشاورزی خارج از فصل نیز می‌تواند فرصت دیگری برای حضور مستمرتر تولیدکنندگان بوشهری در بازار این کشور ایجاد کند.

با این حال، استفاده از چنین ظرفیتی نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های تجاری، حمل‌ونقل و لجستیکی، تسهیل ارتباط مستقیم میان تجار، شناخت ضوابط و ذائقه بازار روسیه و ایجاد سازوکارهای مطمئن برای مبادلات مالی است.

در واقع، صرف برخورداری از محصول باکیفیت، بدون فراهم شدن مسیر مناسب برای عرضه و تداوم صادرات، نمی‌تواند به حضور پایدار در بازارهای خارجی منجر شود.

سفر هیئت اقتصادی و تجاری استان بوشهر به روسیه را می‌توان در همین چارچوب مورد توجه قرار داد؛ سفری که با هدف شناسایی ظرفیت‌های جدید همکاری، معرفی توانمندی‌های استان و ایجاد ارتباط میان فعالان اقتصادی دو طرف انجام شد.

تداوم این ارتباطات و تبدیل مذاکرات به قراردادهای عملیاتی می‌تواند زمینه را برای باز شدن مسیرهای جدید صادراتی و افزایش سهم محصولات بوشهر در بازار روسیه فراهم کند.

در چنین شرایطی، تقویت مناسبات اقتصادی بوشهر و روسیه نیازمند عبور از ارتباطات مقطعی و حرکت به سمت روابط مستمر و سازمان‌یافته میان تجار، تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و نهادهای اقتصادی دو طرف است؛ مسیری که اگر با برنامه‌ریزی و رفع موانع همراه شود، می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای پیش روی اقتصاد استان قرار دهد.

بوشهر آماده توسعه همکاری اقتصادی با روسیه است

استاندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر به فرصت‌های پیش روی تجار و فعالان اقتصادی استان برای حضور در بازار روسیه اشاره کرد و ظرفیت‌های بوشهر را در بخش‌های مختلف تشریح کرد.

ارسلان زارع اظهار کرد: سفر هیئت اقتصادی و تجاری استان بوشهر به روسیه با هدف توسعه روابط اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری و همچنین شناسایی ظرفیت‌های جدید همکاری میان دو طرف انجام شد.

وی افزود: در جریان این سفر تلاش شد توانمندی‌های استان بوشهر به عنوان یکی از قطب‌های مهم اقتصادی، بندری و صنعتی کشور به طرف‌های روس معرفی شود و زمینه برای شکل‌گیری ارتباطات مؤثرتر میان فعالان اقتصادی دو منطقه فراهم شود.

استاندار بوشهر با بیان اینکه توسعه مناسبات اقتصادی با روسیه باید بر پایه ظرفیت‌های متنوع مناطق مختلف دو کشور دنبال شود، تصریح کرد: استان بوشهر آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، زمینه فعالیت شرکت‌های روسی در استان و حضور فعال‌تر صادرکنندگان و تولیدکنندگان بوشهری در بازار روسیه را فراهم کند.

زارع ادامه داد: در جریان این سفر نشست‌ها و مذاکرات متعددی با مسئولان و فعالان اقتصادی روسیه برگزار شد و دیدارهایی با سفیر جمهوری اسلامی ایران، استاندار سن‌پترزبورگ، فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی سن‌پترزبورگ صورت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در این دیدارها حوزه‌های مختلفی از جمله تجارت و صادرات، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل و لجستیک، صنایع دریایی، شیلات، کشاورزی و صنایع غذایی مورد بررسی قرار گرفت و موضوع صادرات محصولات مهم استان، به ویژه میگو و خرما، مورد توجه قرار گرفت.

استاندار بوشهر با اشاره به ضرورت ایجاد ارتباط مستقیم و پایدار میان فعالان اقتصادی دو طرف اظهار کرد: هدف این است که مذاکرات و تفاهم‌های صورت گرفته با پیگیری مستمر به قراردادهای اجرایی، افزایش مبادلات تجاری و حضور سرمایه‌گذاران روس در استان بوشهر منجر شود.

ظرفیت‌های بوشهر برای حضور در بازار روسیه

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های متنوع اقتصادی استان، توسعه مناسبات با روسیه را فرصتی برای متنوع‌سازی بازارهای صادراتی عنوان کرد و بر ضرورت فعال‌تر شدن بخش خصوصی در این مسیر تأکید کرد.

رسول رستمی اظهار کرد: استان بوشهر در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، شیلات، صنایع غذایی، تجارت دریایی، حمل‌ونقل و صنایع مرتبط با دریا ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و باید این توانمندی‌ها با نیازهای بازار روسیه تطبیق داده شود تا مسیرهای جدیدی برای صادرات محصولات استان شکل بگیرد.

رستمی افزود: خرما و میگو از جمله محصولاتی هستند که ظرفیت حضور در بازار روسیه را دارند و در کنار آنها می‌توان برای عرضه محصولات کشاورزی خارج از فصل نیز برنامه‌ریزی کرد.

وی ادامه داد: استمرار حضور در بازارهای خارجی مستلزم آن است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان بتوانند بازار هدف را به صورت دقیق بشناسند و متناسب با نیاز آن بازار تولید و عرضه کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: تقویت مراودات تجاری میان بوشهر و روسیه نیازمند ایجاد ارتباط مستمر میان تجار، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران دو طرف است. در این مسیر باید موانع موجود در حوزه حمل‌ونقل، لجستیک، مبادلات مالی و فرآیندهای صادراتی تا حد امکان برطرف شود تا فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری وارد این بازار شوند.

وی تصریح کرد: روسیه با توجه به وسعت جغرافیایی، جمعیت و ظرفیت مصرف، بازار قابل توجهی برای محصولات ایرانی محسوب می‌شود و بوشهر نیز با برخورداری از ظرفیت‌های بندری و دریایی و تولید محصولات متنوع، می‌تواند در توسعه این مناسبات نقش مؤثری داشته باشد. هدف باید این باشد که ارتباطات ایجادشده به مسیرهای تجاری پایدار و افزایش مراودات اقتصادی میان دو طرف منجر شود.

سن‌پترزبورگ آماده بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بوشهر

استاندار سن‌پترزبورگ روز گذشته در حاشیه حضور مسئولان استان بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و دریایی دو منطقه، بر توسعه همکاری‌های دوجانبه در زمینه تجارت، حمل‌ونقل دریایی، صادرات محصولات کشاورزی و آبزیان، به ویژه میگو، و همچنین سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

الکساندر بگلوف با استقبال از پیشنهادهای مطرح‌شده برای گسترش روابط اقتصادی، آمادگی فعالان اقتصادی سن‌پترزبورگ برای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد بوشهر و مناطق ویژه اقتصادی استان را مورد توجه قرار داد و بر اهمیت ایجاد ارتباط مستقیم میان بخش خصوصی دو طرف تأکید کرد.

بگلوف همچنین از دعوت استاندار بوشهر برای توسعه روابط استقبال کرد و گفت: تقویت ارتباط میان فعالان اقتصادی و شناسایی پروژه‌های مشترک می‌تواند زمینه همکاری‌های پایدار میان دو منطقه را فراهم کند. وی حوزه‌های اقتصادی، تجاری، بندری و گردشگری را از زمینه‌های قابل توسعه در مناسبات بوشهر و سن‌پترزبورگ عنوان کرد.

از مذاکره تا ایجاد مسیرهای پایدار تجاری

بازار روسیه برای بوشهر تنها یک مقصد صادراتی دیگر نیست؛ بلکه می‌تواند بخشی از راهبرد استان برای متنوع‌سازی بازارهای خارجی و کاهش وابستگی به مقاصد محدود صادراتی باشد.

برخورداری از محصولات متنوع، ظرفیت‌های بندری و دریایی و توان بخش خصوصی، زمینه اولیه این همکاری را فراهم کرده است و اکنون مهم‌ترین موضوع، تبدیل این ظرفیت‌ها به ارتباطات تجاری مستمر و قراردادهای عملیاتی است.

برای تحقق این هدف، مسیر تجار باید هموار شود؛ از دسترسی به اطلاعات بازار و ایجاد ارتباط مستقیم با خریداران روس گرفته تا حمل‌ونقل، لجستیک، مبادلات مالی و حمایت از صادرکنندگان.

اگر این الزامات در کنار معرفی هدفمند محصولاتی مانند خرما، میگو و محصولات کشاورزی خارج از فصل دنبال شود، می‌توان انتظار داشت مناسبات اقتصادی بوشهر و روسیه از سطح مذاکرات و دیدارهای تجاری فراتر رفته و به شکل‌گیری مسیرهای جدید و پایدار برای صادرات محصولات استان منجر شود.