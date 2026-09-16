آنتالیا میزبان آینده مسابقات جهانی پومسه ۲۰۲۸

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست فوق‌العاده شورای اجرایی فدراسیون جهانی تکواندو روز گذشته و در فاصله یک روز به آغاز مسابقات پومسه پومسه قهرمانی جهان در شهر «چانچئون» کره جنوبی برگزار شد.

در این نشست، فدراسیون تکواندو ترکیه طرح خود برای میزبانی مسابقات جهانی پومسه ۲۰۲۸ را ارائه کرد که در نهایت اعضای شورا به‌اتفاق آرا با میزبانی آنتالیا موافقت کردند.

شورای جهانی همچنین تصمیم گرفت درخواست‌های میزبانی روسیه برای رویدادهای آینده را به‌صورت موردی بررسی کند. در این بررسی، امنیت شرکت‌کنندگان، دسترسی برابر فدراسیون‌های عضو، رعایت قوانین مبارزه با دوپینگ، بی‌طرفی سیاسی و آمادگی عملیاتی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

این تصمیم پس از توصیه به‌روزشده کمیته بین‌المللی المپیک در هفتم ژوئیه اتخاذ شد که به فدراسیون‌های بین‌المللی اختیار تصمیم‌گیری درباره برگزاری مسابقات در روسیه را داده بود.

در ادامه این نشست، روند توسعه سیستم هوشمند جدید هوگوهای الکترونیکی نیز بررسی شد. فدراسیون جهانی تکواندو قصد دارد توسعه پایه این سامانه را تا پایان سال ۲۰۲۷ تکمیل و آزمایش آن را از سال ۲۰۲۸ در رقابت‌های G1 و G2 آغاز کند. هدف نهایی، استفاده از این فناوری در بازی‌های المپیک ۲۰۳۲ بریزبن است.