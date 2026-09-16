به گزارش خبرنگار مهر، پیام جلالی صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در راستای حمایت از خانواده‌های نیازمند و کمک به تأمین بخشی از نیازهای تغذیه‌ای نوزادان و شیرخواران، ۳۵۰ قوطی شیرخشک سرلاک میان خانواده‌های کم‌برخوردار استان توزیع شد.

وی افزود: این اقدام با محوریت معاونت امور داوطلبان جمعیت هلال‌احمر کردستان و با همکاری معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی انجام شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان توجه به سلامت و تغذیه نوزادان و کودکان را از محورهای مهم فعالیت‌های بشردوستانه این جمعیت عنوان کرد و گفت: حمایت از خانواده‌هایی که به دلیل مشکلات اقتصادی در تأمین برخی نیازهای ضروری با دشواری مواجه هستند، در برنامه‌های حمایتی هلال‌احمر مورد توجه قرار دارد.

جلالی ادامه داد: در این طرح، ۳۵۰ قوطی شیرخشک سرلاک به ارزش یک میلیارد و ۲۲۵ میلیون ریال در اختیار خانواده‌های کم‌برخوردار قرار گرفت تا بخشی از نیاز آنان برای تغذیه نوزادان و شیرخواران تأمین شود.

ظرفیت بخش خصوصی در خدمت اقدامات بشردوستانه

وی با قدردانی از مشارکت شرکت نستله در اجرای این طرح، بیان کرد: همراهی بخش خصوصی و مجموعه‌های مسئولیت‌پذیر با جمعیت هلال‌احمر می‌تواند ظرفیت قابل توجهی برای گسترش خدمات بشردوستانه و حمایت هدفمند از اقشار نیازمند ایجاد کند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان تأکید کرد: استمرار چنین همکاری‌هایی زمینه اجرای برنامه‌های حمایتی بیشتر و پاسخگویی مؤثرتر به بخشی از نیازهای خانواده‌های کم‌برخوردار را فراهم می‌کند.

جلالی همچنین از تلاش معاونت امور داوطلبان و معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال‌احمر استان در اجرای این برنامه قدردانی کرد و گفت: هلال‌احمر کردستان با اتکا به ظرفیت داوطلبان، خیرین و مشارکت بخش خصوصی، حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار و ارائه خدمات بشردوستانه به اقشار نیازمند را دنبال می‌کند.