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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۲

سرلشکر وحیدی: ترور مولوی گرگیج نشانه آشکار شکست تروریست‌های مزدور است

سرلشکر وحیدی: ترور مولوی گرگیج نشانه آشکار شکست تروریست‌های مزدور است

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیامی خطاب به خانواده مولوی شهید ، یوسف گرگیج و مردم غیرتمند و نجیب سیستان و بلوچستان صادر کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیامی خطاب به خانواده مولوی شهید ، یوسف گرگیج و مردم غیرتمند و نجیب سیستان و بلوچستان صادر کرد.

متن پیان به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

ترور ناجوانمردانه عالم جلیل القدر و مجاهد بصیر، مولوی یوسف گرگیج، توسط تروریست‌های مزدور، نشان روشنی بر استیصال آمریکا و رژیم صهیونی و دلیل آشکاری بر شکست آنان از مردم غیرتمند سیستان و بلوچستان است.


شهادت این روحانی خستگی ناپذیر و وحدت آفرین را به مردم نجیب آن خطه پرافتخار تبریک و تسلیت عرض می‌کنم و برای آن شهید سعید غفران و رضوان الهی و برای بازماندگان محترم صبر و اجر الهی خواستارم.


این شهادت مظلومانه راه او را پر رهروتر کرد و با او میثاق می‌بندیم پرچمش را بر زمین نخواهیم گذاشت و انتقام او را خواهیم ستاند.

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

کد مطلب 6948643
محسن صمیمی

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