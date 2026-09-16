به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیامی خطاب به خانواده مولوی شهید ، یوسف گرگیج و مردم غیرتمند و نجیب سیستان و بلوچستان صادر کرد.
متن پیان به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
ترور ناجوانمردانه عالم جلیل القدر و مجاهد بصیر، مولوی یوسف گرگیج، توسط تروریستهای مزدور، نشان روشنی بر استیصال آمریکا و رژیم صهیونی و دلیل آشکاری بر شکست آنان از مردم غیرتمند سیستان و بلوچستان است.
شهادت این روحانی خستگی ناپذیر و وحدت آفرین را به مردم نجیب آن خطه پرافتخار تبریک و تسلیت عرض میکنم و برای آن شهید سعید غفران و رضوان الهی و برای بازماندگان محترم صبر و اجر الهی خواستارم.
این شهادت مظلومانه راه او را پر رهروتر کرد و با او میثاق میبندیم پرچمش را بر زمین نخواهیم گذاشت و انتقام او را خواهیم ستاند.
سرلشکر پاسدار احمد وحیدی
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
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