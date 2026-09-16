۳۲ نفر امسال در دریای مازندران غرق شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی علیزاده با اشاره به آخرین وضعیت حوادث دریایی در سواحل مازندران اظهار کرد: با وجود حضور ناجیان غریق و انجام عملیاتهای متعدد امدادی، شماری از هموطنان به دلیل بیتوجهی به هشدارهای ایمنی و ورود به مناطق پرخطر جان خود را از دست دادهاند.
وی افزود: بر اساس آمار ثبتشده، تاکنون ۳۲ نفر در سواحل دریای مازندران جان باختهاند که بیشترین موارد فوتی در شهرستانهای بابلسر، رامسر، تنکابن و نوشهر گزارش شده است.
سرپرست هیئت نجات غریق و غواصی مازندران با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مأموریتهای ناجیان غریق به پیشگیری از حوادث منجر به غرقشدگی اختصاص دارد، تصریح کرد: ناجیان مستقر در سواحل تاکنون توانستهاند بیش از یکهزار و ۶۰۰ نفر را که در معرض غرقشدن قرار داشتند، نجات دهند.
علیزاده با تأکید بر ضرورت توجه جدی گردشگران و مسافران به توصیههای ایمنی گفت: شنا کردن در مناطق خارج از محدودههای تعیینشده، بهویژه در شرایط نامساعد جوی و دریایی، میتواند خطرات جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: مسافران و گردشگران باید پیش از ورود به آب، وضعیت دریا و هشدارهای اعلامشده از سوی دستگاههای مسئول را بررسی کنند و از شنا در نقاط ممنوعه یا مناطقی که ناجیان غریق در آن حضور ندارند، خودداری کنند.
سرپرست هیئت نجات غریق و غواصی مازندران همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده شرایط خطرناک یا گرفتار شدن افراد در آب، از ورود هیجانی و غیرایمن به دریا خودداری کرده و موضوع را در سریعترین زمان ممکن به نیروهای امدادی و ناجیان غریق اطلاع دهند.
به گزارش مهر، سواحل مازندران در ایام مختلف سال، بهویژه فصلهای گردشگری، شاهد حضور شمار زیادی از مسافران است و رعایت محدودههای مجاز شنا و توجه به پرچمها و تابلوهای هشدار میتواند نقش مهمی در کاهش حوادث دریایی داشته باشد.
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