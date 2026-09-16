بانوان معماران تمدن و هسته اصلی مقاومت هستند

محسن مرجانی، در گفتگو با خبرنگار مهر در نشست «سهشنبههای مهدوی» این هفته، با تأمل بر پیام راهبردی و حکیمانه امام جامعه حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای اظهار کرد: جایگاه بانوان خانهدار که ظریفترین اجزای نقش و نگار فرهنگ زیبا و مطلوب آینده را در حریم منازل به تکتک فرزندان این مرز و بوم میآموزند، واجد اهمیتی راهبردی است.
وی افزود: این نگاه فرا راهبردی به خانواده به ما میآموزد که مقاومت تنها یک مفهوم میدانی نیست، بلکه از کانون گرم خانواده آغاز میشود.
مرجانی با اشاره به آیه شریفه «قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُمْ بِوَاحِدَةٍ ۖ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَیٰ وَفُرَادَیٰ ثُمَّ تَتَفَکَّرُوا» تصریح کرد: هر قیام سرنوشتسازی از خلوص فردی، «مثنی و فرادی»، آغاز شده و با تفکر و برنامه به نتیجه میرسد. جبهه مقاومت امروز نیز محصول همین تربیتهای ولایی و خلوص رهبرانی است که از دل همین خانهها برآمدند.
مقاومت؛ جنگی تمامعیار در عرصه تمدنی
رئیس دفتر نظارت شورای نگهبان گلپایگان ادامه داد: مقاومت امروز دیگر یک نبرد کلاسیک نظامی نیست، بلکه یک «جنگ تمامعیار تمدنی» است که در آن هر حرکت میتواند معادلات قدرت در جهان را جابهجا کند.
وی در ادامه با اشاره به نقش یمن در تحولات منطقهای و بینالمللی گفت: یمن با اقدامات خود در دریای سرخ و بابالمندب، بر معادلات امنیت انرژی و اقتصاد جهانی تأثیر گذاشته و هیمنه ادعایی آمریکا در زمینه تضمین امنیت آبراههای بینالمللی را به چالش کشیده است.
مرجانی افزود: اقدامات انصارالله بر امنیت انرژی جهان تأثیرگذار بوده و میتواند بر قیمت نفت و سوخت نیز اثر بگذارد.
وی با اشاره به مفهوم «عمق راهبردی» جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: اقتدار امروز جمهوری اسلامی در عمق راهبردی آن است. دشمن تصور میکرد میتواند ایران را در مرزهای جغرافیایی محصور کند، اما ایدئولوژی مقاومت ایران فرسنگها دورتر، در یمن، لبنان و فلسطین، به بازوهای قدرتمند نظامی تبدیل شده است.
ضرورت توجه به جنگ روایتها
مرجانی با اشاره به جنگ روایتها و عملیات روانی دشمن گفت: دشمن با هیاهوی رسانهای و طرح موضوعاتی همچون جنگ روانی بر سرِ تونلها، تلاش میکند شکستهای خود را پنهان کند، اما جبهه مقاومت، بهویژه حزبالله، همچنان ظرفیتها و شگفتانههای خود رونمایی نکرده است.
وی افزود: همانگونه که یمن با توانمندیهای موشکی و پهپادی خود معادلات منطقهای را تحت تأثیر قرار داد، جبهه مقاومت به ویژه حزب الله نیز میتواند در زمانی که دشمن کمترین انتظار را دارد،ضرباتِ راهبردی خود را وارد خواهد کرد.
مقاومت از خانه آغاز میشود
رئیس دفتر نظارت شورای نگهبان گلپایگان خطاب به بانوان گفت: وقتی میگوییم مقاومت از خانه شروع میشود، یعنی باید در خانههایمان با آگاهی و بصیرت، در برابر جنگ روانی دشمن ایستادگی کنیم.
وی تأکید کرد: با نگاه آگاهانه به اخبار و تحلیل دقیق وقایع، نباید اجازه دهیم دشمن در ذهن فرزندانمان یأس و ناامیدی ایجاد کند.
مرجانی خاطرنشان کرد: ما به عنوان منتظران ظهور باید بدانیم که این تلاطمها میتواند نشانهای از فروپاشی نظم ظالمانه جهانی و طلوع خورشید عدالت باشد و در این مسیر، خانواده و بهویژه بانوان، نقشی اساسی و راهبردی در تربیت نسل آینده و تقویت جبهه مقاومت دارند.
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