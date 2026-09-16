لاریجانی: ۲۰۰ روز حضور در خیابان ضامن امنیت و سربلندی ایران شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود، با تقدیر از مقاومت ملت ایران و مجاهدت نیروهای مسلح کشور نوشت: ۲۰۰ روز حضور در خیابان و مجاهدت در تنگه هرمز ضامن امنیت و سربلندی ایران عزیز و این ملت مبعوث شده است.

در پیام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است:

در نبرد کنونی، تنها مقاومت است که شرارت دشمن را دفع می‌کند، این حقیقتی است که هر ناظر منصفی آن را می‌پذیرد. ۲۰۰ روز حضور در خیابان و مجاهدت در تنگه هرمز، ضامن امنیت و سربلندی ایران عزیز و این ملت مبعوث شده است. جان پاک این سلحشوران نقطه ثقل موازنه قدرت است؛ سرمایه‌ای زوال‌ناپذیر برای عزت ایران اسلامی: کذلک الله یفعل ما یشاء.