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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۵

لاریجانی: ۲۰۰ روز حضور در خیابان ضامن امنیت و سربلندی ایران شده است

لاریجانی: ۲۰۰ روز حضور در خیابان ضامن امنیت و سربلندی ایران شده است

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تقدیر از مقاومت ملت ایران و مجاهدت نیروهای مسلح کشور نوشت: ۲۰۰ روز حضور در خیابان و مجاهدت در تنگه هرمز ضامن امنیت و سربلندی ایران عزیز و این ملت مبعوث شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود، با تقدیر از مقاومت ملت ایران و مجاهدت نیروهای مسلح کشور نوشت: ۲۰۰ روز حضور در خیابان و مجاهدت در تنگه هرمز ضامن امنیت و سربلندی ایران عزیز و این ملت مبعوث شده است.

در پیام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است:

در نبرد کنونی، تنها مقاومت است که شرارت دشمن را دفع می‌کند، این حقیقتی است که هر ناظر منصفی آن را می‌پذیرد. ۲۰۰ روز حضور در خیابان و مجاهدت در تنگه هرمز، ضامن امنیت و سربلندی ایران عزیز و این ملت مبعوث شده است. جان پاک این سلحشوران نقطه ثقل موازنه قدرت است؛ سرمایه‌ای زوال‌ناپذیر برای عزت ایران اسلامی: کذلک الله یفعل ما یشاء.

کد مطلب 6948653
محسن صمیمی

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