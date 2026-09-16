آمریکا ۴۰ هزار «بمب خاص» به رژیم صهیونیستی می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست نوشت که ایالات متحده در مسیر موافقت با یک قرارداد تسلیحاتی جدید برای رژیم صهیونیستی به ارزش ۲.۸ میلیارد دلار است که شامل ۴۰ هزار بمب یک تنی می‌شود.

این روزنامه در جزئیات گزارش خود آورده است که این بسته که از محل مالیات‌ دهندگان آمریکایی تأمین مالی می‌شود، شامل برخی از مرگبارترین مهمات در زرادخانه غربی است و دربرگیرنده ۲۰ هزار بمب مدل «MK-۸۴»، بعلاوه ۲۰ هزار بمب مدل «BLU-۱۱۷» و ۲۰ هزار کلاهک جنگی سنگرشکن مدل «I-۲۰۰۰ Penetrator» است.

در همین زمینه، یک مقام آمریکایی در گفتگو با روزنامه «نیویورک‌تایمز» اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ با این معامله موافقت کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز با طفره رفتن از اظهار نظر در این رابطه، گفت که این وزارتخانه در مورد قراردادهای تسلیحاتی پیشنهادی، پیش از اطلاع‌رسانی رسمی به کنگره اظهار نظر نمی کند و آنها را رد یا تایید نمی کند.

طرح این موضوع در شرایطی صورت می‌گیرد که وزارت جنگ آمریکا به کمبود مهمات و تسلیحات در پی جنگ علیه ایران اذعان کرده و واشنگتن بین ۲۸ فوریه تا ۳۰ ژوئن، مبلغ ۲۲.۳ میلیارد دلار برای خرید مهمات هزینه کرده است.

پیش از این نیز، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا، تعلیق یک محموله بمب‌های دو هزار پوندی که توسط دولت پیشین این کشور صورت گرفته بود را از میان برداشت و ترامپ پس از در دست گرفتن قدرت در اوایل سال ۲۰۲۵، با تحویل آن‌ها به رژیم صهیونیستی موافقت کرد.