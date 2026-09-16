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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۴

مقابله با صید ترال اولویت‌ مهم یگان حفاظت منابع آبزی خوزستان است

مقابله با صید ترال اولویت‌ مهم یگان حفاظت منابع آبزی خوزستان است

اهواز - مدیرکل شیلات خوزستان گفت: مقابله با صید غیرمجاز و روش‌های مخرب صید به ویژه صید ترال از اولویت‌های مهم یگان حفاظت منابع آبزی این استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی صبح امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه ای با تاکید بر اهمیت حفاظت از ذخایر آبزی و ضرورت تداوم نظارت بر فعالیت‌های صیادی اظهار کرد: صید مسئولانه و رعایت قوانین و مقررات صیادی نقش مهمی در حفظ ذخایر آبزی، پایداری فعالیت جامعه صیادی و صیانت از منابع دریایی دارد و یگان حفاظت منابع آبزی استان با جدیت با تخلفات صیادی به ویژه صید غیرمجاز و روش‌های مخرب از جمله صید ترال برخورد می‌کند.

وی افزود: در راستای اجرای برنامه‌های نظارتی و عملیاتی، یگان حفاظت منابع آبزی استان در پنج پایگاه بندر امام خمینی (ره)، هندیجان، آبادان (چوئبده)، والفجر و ماهشهر اقدامات گسترده‌ای را در حوزه پایش و کنترل فعالیت‌های صیادی انجام داده است.

مدیرکل شیلات خوزستان با ارائه گزارشی از عملکرد عملیاتی این یگان تصریح کرد: ماموران یگان حفاظت منابع آبزی در جریان گشت‌ها و بازرسی‌های انجام شده ۹۵۳ فروند قایق در ساحل و ۲۹ فروند قایق در دریا و همچنین هزار و ۲۵۹ فروند لنج در ساحل و ۲۰ فروند لنج در دریا را مورد بازرسی قرار دادند.

موسوی ادامه داد: در این عملیات ۲۵۲ دستگاه خودرو و ۵۱ دستگاه موتورسیکلت مورد بازرسی قرار گرفت و در مجموع ۶ هزار و ۲۱۹ نفرساعت گشت ساحلی و ۴۲ نفرساعت گشت دریایی انجام شد.

وی با اشاره به برخورد با تخلفات صیادی و کشف های صورت گرفته گفت: در این عملیات ۶۱۵ کیلوگرم میگو و ۲۲ دستگاه ترال کشف و همچنین ۳۰ فروند قایق و لنج توقیف شد. در این اقدامات ۱۱۹ متهم نیز دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

مدیرکل شیلات خوزستان با بیان اینکه در یک ماه گذشته ۱۱ مرحله بازرسی از صیدگاه‌ها صورت گرفته یادآور شد: مقابله با صید غیرمجاز و روش‌های مخرب صید به ویژه صید ترال از اولویت‌های مهم یگان حفاظت منابع آبزی است چرا که تداوم چنین تخلفاتی می‌تواند به ذخایر آبزی زیستگاه‌های دریایی و معیشت صیادان قانونمند آسیب وارد کند.

کد مطلب 6948667

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    نظرات

    • مسعود خسروی IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      1 0
      پاسخ
      البته شاید سالهای اخیر با توجه به تورهای ترال ضربه های جبران ناپذیری به آبزیان و نابودی صید می‌انجامد و تخریب اکوسیستم و حیات آبزیان باعث انقراض نسل ماهیان و نابودی می‌شود
    • بی نام IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      1 0
      پاسخ
      مگه هنوز صید ترال داریم ؟!!!!!. دیوانه شدم، اگر ادامه یابد ما باید غذاهای دریایی خود را از خارج وارد کنیم.

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