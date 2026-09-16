نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، جو پایداری را از چهارشنبه تا پایان هفته در خراسان شمالی انتظار داریم و طی این مدت در اغلب ساعتها آسمان خراسان شمالی صاف خواهد بود.
وی افزود: چهارشنبهشب در نیمه شمالی خراسان شمالی افزایش موقت ابر و جمعه بعدازظهر در پارهای نقاط افزایش وزش باد پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: شنبه عصر افزایش ابر و طی شب تا اواسط روز یکشنبه در ارتفاعات خراسان شمالی و بخشهایی از شمال و غرب، رگبار پراکنده باران همراه با افزایش شدت وزش باد انتظار میرود.
داداشی بیان کرد: شدت وزش باد طی روز یکشنبه در مناطق نیمه جنوبی خراسان شمالی شدید همراه با گردوخاک محلی پیشبینی میشود و از نظر دمایی نیز افزایش نسبی دما را تا پایان هفته خواهیم داشت.
وی با اشاره به بارشهای روز گذشته گفت: بیشترین مقدار بارش از ایستگاه شکرانلو با ۱۱.۸ میلیمتر و سرچشمه اسفراین با ۷.۹ میلیمتر گزارش شد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: طی شبانهروز گذشته ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۸ درجه سانتیگراد خنکترین و پیشقلعه با بیشینه دمای ۳۴ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق خراسان شمالی گزارش شدند و طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۲ و ۳۰ درجه سانتیگراد بود.
داداشی افزود: در بین مراکز شهرستانهای خراسان شمالی نیز فاروج با کمینه دمای ۱۰ درجه سانتیگراد خنکترین و پیشقلعه با بیشینه دمای ۳۴ درجه سانتیگراد گرمترین مراکز گزارش شدند.
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