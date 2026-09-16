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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

فیلم کوتاه «آن‌سوی نقاشی» به جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ راه یافت

فیلم کوتاه «آن‌سوی نقاشی» به جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ راه یافت

بجنورد- رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی از راه‌یابی فیلم کوتاه «آن‌سوی نقاشی» به کارگردانی مسعود رنجبر به بخش اکران خارج از مسابقه جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ خبر داد.

اکرم صدیقی کلاته در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیه‌ای «آن‌سوی نقاشی» به کارگردانی مسعود رنجبر، که با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی و با حمایت حوزه هنری خراسان شمالی ساخته شده است، موفق به راه‌یابی به بخش اکران خارج از مسابقه جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ شد.

وی در ادامه افزود: این اثر با بازآفرینی جنایت تاریخی حمله آمریکا به ناو «دنا»، نگاهی به حماسه رمضان و ادای احترامی به شهدا دارد و در میان آثار ارسالی برای حضور در جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ در تهران برگزیده شده است.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی تصریح کرد: این اثر در سبک رئال و با استفاده از فناوری هوش مصنوعی تولید شده و به بازخوانی وقایع مربوط به جنگ رمضان و حمله به ناو «دنا» می‌پردازد.

صدیقی کلاته خاطرنشان کرد: داستان فیلم بر محوریت حمله ناجوانمردانه به این شناور در خارج از آب‌های سرزمینی ایران روایت می‌شود؛ در حالی که این ناو در مسیر بازگشت از هند بود و هدف از سفر آن، شرکت در یک دعوت دوستانه و مراسم رسمی بود و در آن لحظه مسلح نبود.

وی افزود: کارگردان این اثر با الهام از این واقعه و با هدف تقدیم احترام به دختران شهدای عزیز این حادثه، این فیلم را ساخته و این اثر با تهیه‌کنندگی حوزه هنری خراسان شمالی به مرحله تولید رسیده است.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی گفت: جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ از تاریخ ۲۴ تا ۲۷ شهریور در تهران برگزار می‌شود که فیلم «آن‌سوی نقاشی» در بخش اکران خارج از مسابقه به نمایش در خواهد آمد.

کد مطلب 6948623

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