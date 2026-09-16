اکرم صدیقی کلاته در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیهای «آنسوی نقاشی» به کارگردانی مسعود رنجبر، که با بهرهگیری از فناوری هوش مصنوعی و با حمایت حوزه هنری خراسان شمالی ساخته شده است، موفق به راهیابی به بخش اکران خارج از مسابقه جشنواره بینالمللی فیلم ۱۰۰ شد.
وی در ادامه افزود: این اثر با بازآفرینی جنایت تاریخی حمله آمریکا به ناو «دنا»، نگاهی به حماسه رمضان و ادای احترامی به شهدا دارد و در میان آثار ارسالی برای حضور در جشنواره بینالمللی فیلم ۱۰۰ در تهران برگزیده شده است.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی تصریح کرد: این اثر در سبک رئال و با استفاده از فناوری هوش مصنوعی تولید شده و به بازخوانی وقایع مربوط به جنگ رمضان و حمله به ناو «دنا» میپردازد.
صدیقی کلاته خاطرنشان کرد: داستان فیلم بر محوریت حمله ناجوانمردانه به این شناور در خارج از آبهای سرزمینی ایران روایت میشود؛ در حالی که این ناو در مسیر بازگشت از هند بود و هدف از سفر آن، شرکت در یک دعوت دوستانه و مراسم رسمی بود و در آن لحظه مسلح نبود.
وی افزود: کارگردان این اثر با الهام از این واقعه و با هدف تقدیم احترام به دختران شهدای عزیز این حادثه، این فیلم را ساخته و این اثر با تهیهکنندگی حوزه هنری خراسان شمالی به مرحله تولید رسیده است.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی گفت: جشنواره بینالمللی فیلم ۱۰۰ از تاریخ ۲۴ تا ۲۷ شهریور در تهران برگزار میشود که فیلم «آنسوی نقاشی» در بخش اکران خارج از مسابقه به نمایش در خواهد آمد.
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