به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی صبح چهارشنبه جلسه کارگروه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر استان ایلام با اشاره به اینکه مجموع ظرفیت نیروگاههای خورشیدی نصبشده و در حال بهرهبرداری استان ۱۷.۳ مگاوات است، اظهار کرد: بر اساس الزامات قانونی، دستگاههای مشمول مکلفند طی چهار سال حداقل ۲۰ درصد انرژی مورد نیاز خود را از انرژیهای پاک تأمین کنند که سهم مورد نیاز دستگاههای اجرایی استان از این محل، ۸۲۱۷ کیلووات تعیین شده است.
وی با تأکید بر ضرورت ورود سریع دستگاههای مشمول به این حوزه گفت: سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر یک سرمایهگذاری بلندمدت است و عواید آن میتواند تا ۴۰ سال نصیب دستگاهها شود؛ بنابراین نباید فرصتهای موجود برای توسعه انرژی خورشیدی از دست برود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام همچنین از ادارهکل صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرکهای صنعتی خواست با برگزاری جلسات با واحدهای صنعتی، مزایا و مشوقهای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را برای صنایع تبیین کنند و گفت: صنایع نیز باید برای رفع ناترازی انرژی پای کار بیایند؛ زیرا تعطیلی واحدهای صنعتی به زیان خود صنایع، کشور و مردم است.
دارابی با اشاره به گستردگی خدمات دانشگاه علوم پزشکی و ارتباط مستقیم آن با سلامت مردم، خواستار ورود جدیتر این مجموعه به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر شد و از بانکها نیز خواست نقش فعالتری در سرمایهگذاری و احداث نیروگاههای خورشیدی داشته باشند.
وی با بیان اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه و بودجه سال جاری بر تحقق سهم ۲۰ درصدی انرژیهای تجدیدپذیر تأکید شده است، تصریح کرد: کمکاری دستگاههای مشمول در این حوزه پذیرفتنی نیست.
دارابی در پایان از دستگاههای اجرایی خواست از همه ظرفیتهای قانونی، از جمله مولدسازی و اعتبارات ملی و استانی، برای توسعه نیروگاههای خورشیدی استفاده کنند تا بخش قابل توجهی از هدفگذاری ۲۰ درصدی انرژیهای تجدیدپذیر دستگاههای اجرایی استان تا پایان سال محقق شود.
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