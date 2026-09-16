به گزارش خبرنگار مهر، رائد فریدزاده ظهر چهارشنبه در نخستین نشست شورای سینمای استان قم با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی قم، این استان را برخوردار از زمینههای گسترده برای توسعه سینمای دینی و اخلاقی دانست و بر ضرورت فراهمکردن زیرساختهای لازم برای بهرهگیری از این ظرفیتها تأکید کرد.
رئیس سازمان سینمایی و معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: سینما یکی از ابزارهای مهم فرهنگی برای حفظ و انتقال ارزشهای اسلامی است و نگاه ویژه رهبر شهید انقلاب به این عرصه نشان میدهد که سینما میتواند در مسیر پیشرفت کشور نقش مؤثری ایفا کند.
وی ادامه داد: با وجود اهمیت این نگاه، هنوز در برخی سطوح تصمیمگیری کلان کشور به عمق دیدگاه رهبر شهید درباره سینما توجه کافی نشده است، در حالی که ایشان سینما را کلید پیشرفت کشور میدانستند.
فریدزاده با اشاره به جایگاه سینمای ایران در عرصه بینالمللی گفت: سینمای ایران، سینمایی نجیب است که در دورهای از عصیان بشری توانست نسیم تازهای را به جهان عرضه کند و مخاطبان بینالمللی به دست آورد.
وی خاطرنشان کرد: با وجود این ظرفیت، در بخشهای مختلف زیرساختی نتوانستهایم شرایط لازم را برای رشد این سینما فراهم کنیم و این موضوع ضرورت توجه جدیتر به زیرساختها و ظرفیتهای موجود را نشان میدهد.
قم میتواند قطب سینمای دینی شود
رئیس سازمان سینمایی ظرفیتهای قم را در این زمینه کمنظیر توصیف کرد و گفت: با توجه به رویکرد جهانی این شهر مقدس، قم این قابلیت را دارد که به قطب سینمای دینی و اخلاقی کشور تبدیل شود و زمینهای برای تعامل و گفتوگو در این حوزه فراهم کند.
وی پیوند ایجادشده میان حوزه و سینما را قابل قدردانی دانست و افزود: این ارتباط میتواند زمینه بهرهگیری از ظرفیتهای بیشتری را فراهم کند و قم از ظرفیت تاریخی لازم برای تولید آثار درخشان برخوردار است.
فریدزاده ادامه داد: شکلگیری یک زنجیره بزرگ در صنعت تصویر، از آموزش آغاز میشود و میتواند تا رویکردهای جهانی امتداد پیدا کند و در این میان، حوزه پژوهش سینما نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی تأکید کرد: ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی قم میتواند در مسیر تولید آثار سینمایی مورد استفاده قرار گیرد و پیوند میان آموزش، پژوهش و تولید، بخشی از ظرفیتهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان سینمایی همچنین به نقش سینما در روایت رویدادهای اخیر اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی، سینما باید نقش روایتگری خود را در انعکاس حماسه مردم در جنگهای تحمیلی اخیر نشان دهد.
سینما روایتگر حماسه مردم شد
فریدزاده با اشاره به تولید آثار سینمایی در جریان جنگ ۱۲ روزه و رمضان بیان کرد: آثار بسیار خوبی در این دوره تولید شد و در روزهایی که فعالیتهای مختلف تعطیل شده بود، سینما بهعنوان خانه امید چراغ خود را روشن نگه داشت و آثار مرتبط با جنگ را به نمایش گذاشت.
وی همچنین با اشاره به مراسم تشییع قائد شهید اظهار کرد: صدها فیلمساز و نویسنده برای ثبت این واقعه تاریخی اقدام کردند و صحنههای بینظیری را به تصویر کشیدند.
رئیس سازمان سینمایی ابراز امیدواری کرد که سینما در جشنوارههای پیش رو نیز بتواند روایت مردم مظلوم را بازتاب دهد و افزود: این ظرفیت میتواند در ثبت تاریخی وقایع و حفظ آنها نقش داشته باشد.
فریدزاده با اشاره به انتظارات سازمان سینمایی از مسئولان قم گفت: ایجاد یک صندوق حمایتی برای تجمیع ظرفیتهای استان از جمله مطالبات مطرح است تا بتوان از این منابع در حوزههای زیرساخت، تولید و فناوری بهره گرفت.
وی افزود: قم در حوزه فناوری ظرفیتهای پیشرو دارد و برخورداری از قابلیتهای بینالمللی نیز از دیگر ظرفیتهای این استان است که میتوان با اولویتبندی، زمینه رسیدگی و استفاده مناسب از آنها را فراهم کرد.
قم- رئیس سازمان سینمایی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و بینالمللی قم بر ایجاد سازوکاری برای حمایت از زیرساخت، تولید و فناوری سینمایی در این استان تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، رائد فریدزاده ظهر چهارشنبه در نخستین نشست شورای سینمای استان قم با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی قم، این استان را برخوردار از زمینههای گسترده برای توسعه سینمای دینی و اخلاقی دانست و بر ضرورت فراهمکردن زیرساختهای لازم برای بهرهگیری از این ظرفیتها تأکید کرد.
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