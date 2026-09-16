به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی تیموری عصر امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی رصد و پایش معابر شهرستان و در راستای برخورد با تخلفات حادثه‌ساز، مأموران انتظامی دو دستگاه خودروی سواری (پژو و پراید) را که توسط دو نوجوان ۱۲ و ۱۳ساله هدایت می‌شدند، مشاهده و بلافاصله متوقف کردند.

وی با ابراز نگرانی از رواج رانندگی کودکان و نوجوانان فاقد گواهینامه در سطح شهرستان، افزود: این‌گونه اقدامات که متأسفانه در برخی موارد به یک‌رویه غلط تبدیل شده، تهدیدی جدی برای جان خود نوجوانان و شهروندان است و پلیس اجازه نخواهد داد خیابان‌های شهر به محیطی برای آزمون و خطای رانندگان فاقد صلاحیت تبدیل شود.

فرمانده انتظامی رومشکان، تصریح کرد: در راستای اجرای قانون و با هماهنگی مرجع قضایی، ضمن توقیف خودروهای مذکور به مدت یک‌ماهه در پارکینگ، برای مالکان این خودروها نیز پرونده قضایی تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.

سرهنگ تیموری با هشدار به والدین، تصریح کرد: واگذاری خودرو به فرزندان فاقد گواهینامه، مصداق بارز به خطر انداختن سلامت عمومی است. پلیس در برخورد با این قبیل تخلفات هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت و از شهروندان انتظار می‌رود با نظارت دقیق بر رفتار فرزندان خود، مانع از وقوع حوادث جبران‌ناپذیر شوند.