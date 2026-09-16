به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مظفری عصر چهارشنبه در آیین تجلیل از پیشکسوتان، قهرمانان، مربیان و داوران فراملی ورزش شهر قزوین که در سالن اجتماعات مرکزی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار کرد: جامعه ورزش استان طی سال‌های گذشته برای رشد و اعتلای ورزش قزوین تلاش‌های فراوانی انجام داده و قهرمانان، مربیان و پیشکسوتان این عرصه شایسته قدردانی هستند.

وی با تقدیر از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین برای برگزاری این مراسم افزود: احترام به پیشکسوتان از ارزش‌هایی است که ریشه در فرهنگ ملی و دینی ما دارد و ضروری است این نگاه در همه رشته‌های ورزشی با جدیت دنبال شود.

امام جمعه قزوین با اشاره به جایگاه ویژه پیشکسوتان در برخی ورزش‌های سنتی و ملی بیان کرد: در رشته‌هایی مانند کشتی و ورزش‌های باستانی، حرمت و جایگاه پیشکسوتان به‌خوبی مورد توجه قرار گرفته است و باید تلاش شود همین فرهنگ در سایر رشته‌های ورزشی نیز تقویت شود.

مظفری، تکریم پیشکسوتان را فراتر از یک اقدام تشریفاتی دانست و عنوان کرد: ارتباط نسل جدید با پیشکسوتان، زمینه انتقال تجربه و دانش ورزشی را فراهم می‌کند و در کنار آن، آداب، رسوم و ارزش‌های فرهنگی نیز به نسل‌های بعد منتقل می‌شود.

وی با تأکید بر نقش ورزشکاران در معرفی فرهنگ کشور در عرصه‌های جهانی ادامه داد: قهرمانان ورزشی ایران در رقابت‌های بین‌المللی تنها نماینده توانمندی ورزشی کشور نیستند، بلکه باید در رفتار و منش خود نیز جلوه‌ای از فرهنگ، آداب و ارزش‌های ملی و دینی ایران را به نمایش بگذارند.

امام جمعه قزوین همچنین از همراهی جامعه ورزش استان با مردم در ماه‌های اخیر تقدیر کرد و گفت: ورزشکاران و قهرمانان قزوینی در این مدت حضور قابل توجهی در کنار مردم داشتند و شماری از آنان نیز بدون آنکه نام و نشانی از خود مطرح کنند، در کنار مردم حاضر شدند.

مظفری خاطرنشان کرد: این حضور و همراهی جامعه ورزش با مردم، جلوه‌ای از همبستگی و شکوه ملت ایران را به نمایش گذاشت و نشان داد ورزشکاران علاوه بر میدان رقابت، در عرصه اجتماعی نیز می‌توانند نقش‌آفرین باشند.