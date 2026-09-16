به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان عصر امروز چهارشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان دورود در راستای اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شده و بلافاصله آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این خودرو، دو تن و ۷۰۰ کیلوگرم برنج کشف شد. بررسیهای پلیس نشان داد متهم با خرید برنجهای متفرقه داخلی و خارجی و بستهبندی مجدد آنها تحت عنوان برنجهای ممتاز و باکیفیت داخلی، قصد عرضه خارج از شبکه توزیع و فریب خریداران را داشته که با هوشیاری مأموران این اقدام ناکام ماند.
فرمانده انتظامی دورود با اشاره به اینکه دراینرابطه یک نفر دستگیر شده است، گفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را شش میلیارد ریال برآورد کردهاند.
سرهنگ نوریان با تأکید بر تداوم طرحهای نظارتی پلیس، تصریح کرد: مأموران انتظامی بهصورت شبانهروزی با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی و بازی با معیشت مردم، بهویژه در حوزه احتکار و عرضه کالاهای غیراستاندارد، برخورد قاطعانه و بدون اغماض خواهند داشت.
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