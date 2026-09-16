به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح طرح تولید یخ بهداشتی اظهار کرد: صید و صیادی جایگاه ویژهای در اقتصاد استان بوشهر دارد و توسعه صنایع پشتیبان این بخش میتواند به تکمیل زنجیره ارزش آبزیان کمک کند.
وی افزود: تأمین بهموقع یخ یکی از چالشهای اساسی فعالان حوزه صید و آبزیپروری در استان بود که با راهاندازی این واحد، بخشی از نیاز موجود در این زمینه برطرف خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به میزان سرمایهگذاری انجامشده برای اجرای این طرح تصریح کرد: مجموع سرمایهگذاری این واحد ۳۵ میلیارد تومان است که ۱۹ میلیارد تومان آن با حمایت دولت و بانک از محل خطوط اعتباری تأمین شده است.
پروانه با قدردانی از حمایت نمایندگان مجلس، اظهار کرد: همکاری مجلس و دولت برای پیشبرد طرحهای توسعهای استان اهمیت زیادی دارد و در ادامه مسیر نیز برای اجرای طرح توسعه این واحد، حمایتهای لازم انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه این واحد در زنجیره ارزش آبزیپروری و صید و صیادی نقشآفرینی میکند، گفت: تقویت زیرساختهای مرتبط با نگهداری و حمل آبزیان، از الزامات توسعه پایدار فعالیتهای شیلاتی در استان بوشهر است.
فعالیت ۳۹۰۰ تعاونی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر در ادامه به ظرفیت بخش تعاون در استان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر سه هزار و ۹۰۰ واحد تعاونی فعال و در دست اجرا در استان بوشهر وجود دارد که نقش مهمی در اشتغالزایی ایفا میکنند.
پروانه سهم بخش تعاون از اقتصاد استان بوشهر را بین هفت تا ۱۰ درصد عنوان کرد و ادامه داد: سهم اشتغال این بخش نیز نزدیک به ۱۰ درصد است و با توجه به ظرفیتهای موجود، تلاش میشود با استفاده از مصوبات شورای توسعه تعاون استان، سهم تعاون در اقتصاد و اشتغال بوشهر افزایش یابد.
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