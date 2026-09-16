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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

پروانه: سرمایه‌گذاری برای توسعه صنایع پشتیبان شیلات بوشهر افزایش یابد

پروانه: سرمایه‌گذاری برای توسعه صنایع پشتیبان شیلات بوشهر افزایش یابد

بوشهر- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر بر افزایش سرمایه‌گذاری برای توسعه صنایع پشتیبان شیلات بوشهر تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح طرح تولید یخ بهداشتی اظهار کرد: صید و صیادی جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد استان بوشهر دارد و توسعه صنایع پشتیبان این بخش می‌تواند به تکمیل زنجیره ارزش آبزیان کمک کند.

وی افزود: تأمین به‌موقع یخ یکی از چالش‌های اساسی فعالان حوزه صید و آبزی‌پروری در استان بود که با راه‌اندازی این واحد، بخشی از نیاز موجود در این زمینه برطرف خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای اجرای این طرح تصریح کرد: مجموع سرمایه‌گذاری این واحد ۳۵ میلیارد تومان است که ۱۹ میلیارد تومان آن با حمایت دولت و بانک از محل خطوط اعتباری تأمین شده است.

پروانه با قدردانی از حمایت نمایندگان مجلس، اظهار کرد: همکاری مجلس و دولت برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای استان اهمیت زیادی دارد و در ادامه مسیر نیز برای اجرای طرح توسعه این واحد، حمایت‌های لازم انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه این واحد در زنجیره ارزش آبزی‌پروری و صید و صیادی نقش‌آفرینی می‌کند، گفت: تقویت زیرساخت‌های مرتبط با نگهداری و حمل آبزیان، از الزامات توسعه پایدار فعالیت‌های شیلاتی در استان بوشهر است.

فعالیت ۳۹۰۰ تعاونی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر در ادامه به ظرفیت بخش تعاون در استان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر سه هزار و ۹۰۰ واحد تعاونی فعال و در دست اجرا در استان بوشهر وجود دارد که نقش مهمی در اشتغال‌زایی ایفا می‌کنند.

پروانه سهم بخش تعاون از اقتصاد استان بوشهر را بین هفت تا ۱۰ درصد عنوان کرد و ادامه داد: سهم اشتغال این بخش نیز نزدیک به ۱۰ درصد است و با توجه به ظرفیت‌های موجود، تلاش می‌شود با استفاده از مصوبات شورای توسعه تعاون استان، سهم تعاون در اقتصاد و اشتغال بوشهر افزایش یابد.

کد مطلب 6949053

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