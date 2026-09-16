برپایی یادبود دریانورد شهید «سیامک پناهی» در نوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، آیین یادبود شهید مهندس سیامک پناهی، دریانورد دلیر و غیور کشور شامگاه چهارشنبه با حضور مسئولان و مردم شهرستان نوشهر برگزار شد.

در این مراسم شاهرخ جهانشاهی فرماندار نوشهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدفضل‌الله حسینی امام جمعه شهرستان، شهردار نوشهر، معاون عمرانی فرماندار، بخشدار بخش مرکزی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان و جمعی دیگر از مسئولان حضور داشتند.

همچنین جمع گسترده‌ای از مردم شهیدپرور نوشهر با حضور در این مراسم، یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی داشتند و با خانواده و بازماندگان وی ابراز همدردی کردند.

حاضران در این آیین با ادای احترام به مقام شامخ شهید سیامک پناهی، بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و پاسداشت فداکاری‌های آنان در راه میهن تأکید کردند.

در این مراسم همچنین بر تداوم مسیر شهیدان و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده تأکید شد.

مراسم یادبود این دریانورد شهید در فضایی آکنده از معنویت و با حضور پرشور مردم و مسئولان شهرستان نوشهر در مسجد جامع برگزار شد.

شهید پناهی در حمله دشمن آمریکایی به کشتی تجاری در تنگه هرمز به شهادت رسید.