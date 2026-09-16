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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۸

فروش پوشاک مدارس بالاتر از نرخ مصوب در قرچک ممنوع است

فروش پوشاک مدارس بالاتر از نرخ مصوب در قرچک ممنوع است

قرچک- رئیس اتاق اصناف قرچک با تأکید بر لزوم رعایت نرخ‌نامه جدید پوشاک مدارس گفت: فروشندگان حق دریافت مبلغی بیش از نرخ مصوب از خانواده‌ها را ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سلگی،در جمع خبرنگاران، با اشاره به ابلاغ نرخ‌نامه جدید پوشاک مدارس اظهار کرد: نرخ‌های تعیین‌شده بر اساس توافق کارشناسی با تولیدکنندگان مشخص شده و رعایت آن برای تمامی واحدهای صنفی الزامی است.

وی افزود: هیچ فروشنده‌ای مجاز نیست مبلغی بیش از ارقام درج‌شده در نرخ‌نامه مصوب از خانواده‌ها دریافت کند و هرگونه دریافت وجه اضافه، تخلف و گران‌فروشی محسوب می‌شود.

رئیس اتاق اصناف قرچک ادامه داد: تیم‌های بازرسی اتاق اصناف به‌صورت مستمر بازار را رصد می‌کنند و با واحدهای صنفی متخلف مطابق قانون برخورد خواهد شد.

سلگی خاطرنشان کرد: پرونده متخلفان پس از تشکیل برای رسیدگی و اعمال جریمه به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود.

وی از خانواده‌ها خواست در زمان خرید پوشاک مدارس به نرخ‌های مصوب توجه داشته باشند و در صورت مشاهده گران‌فروشی، امتناع از رعایت نرخ مصوب یا اجبار به خرید اقلام اضافه، موضوع را از طریق شماره ۱۲۴ گزارش کنند.

فروش پوشاک مدارس بالاتر از نرخ مصوب در قرچک ممنوع است

کد مطلب 6949416

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