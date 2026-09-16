فروش پوشاک مدارس بالاتر از نرخ مصوب در قرچک ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سلگی،در جمع خبرنگاران، با اشاره به ابلاغ نرخ‌نامه جدید پوشاک مدارس اظهار کرد: نرخ‌های تعیین‌شده بر اساس توافق کارشناسی با تولیدکنندگان مشخص شده و رعایت آن برای تمامی واحدهای صنفی الزامی است.

وی افزود: هیچ فروشنده‌ای مجاز نیست مبلغی بیش از ارقام درج‌شده در نرخ‌نامه مصوب از خانواده‌ها دریافت کند و هرگونه دریافت وجه اضافه، تخلف و گران‌فروشی محسوب می‌شود.

رئیس اتاق اصناف قرچک ادامه داد: تیم‌های بازرسی اتاق اصناف به‌صورت مستمر بازار را رصد می‌کنند و با واحدهای صنفی متخلف مطابق قانون برخورد خواهد شد.

سلگی خاطرنشان کرد: پرونده متخلفان پس از تشکیل برای رسیدگی و اعمال جریمه به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود.

وی از خانواده‌ها خواست در زمان خرید پوشاک مدارس به نرخ‌های مصوب توجه داشته باشند و در صورت مشاهده گران‌فروشی، امتناع از رعایت نرخ مصوب یا اجبار به خرید اقلام اضافه، موضوع را از طریق شماره ۱۲۴ گزارش کنند.