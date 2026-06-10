مس شهربابک با ۷ گل برای صدر جدول خط و نشان کشید/ برد خفیف پالایش نفت

به گزارش خبرنگار مهر، دو دیدار باقی مانده از هفته بیست و هشتم لیگ دسته اول فوتبال امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد پیگیری شد و تیم رده دومی مس شهربابک موفق شد با ۷ گل داماش گیلان را شکست دهد و پالایش نفت بندرعباس هم با یک گل از سد شهرداری نوشهر گذشت.
نتایج دیدارهای هفته بیست و هشتم لیگ دسته اول به شرح زیر است:
* نیروی زمینی صفر - آریو اسلامشهر صفر
* نود ارومیه صفر - فرد البرز ۶
* سایپا صفر - هوادار صفر
* بعثت کرمانشاه یک - کاراگستر (مس سونگون) صفر
* مس کرمان صفر - نفت و گاز گچساران صفر
* نساجی ۲ - شناورسازی قشم صفر
*صنعت نفت آبادان صفر - پارس جنوبی جم ۲
* داماش گیلان صفر - مس شهربابک ۷
* پالایش نفت بندرعباس یک - شهرداری نوشهر صفر
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