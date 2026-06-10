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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۷

هفته بیست و هشتم لیگ دسته اول؛

مس شهربابک با ۷ گل برای صدر جدول خط و نشان کشید/ برد خفیف پالایش نفت

مس شهربابک با ۷ گل برای صدر جدول خط و نشان کشید/ برد خفیف پالایش نفت

تیم فوتبال مس شهربابک که جدی ترین تعقیب کننده نساجی در صدر جدول است موفق شد امروز حریف خود را با نتیجه پُر گل شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، دو دیدار باقی مانده از هفته بیست و هشتم لیگ دسته اول فوتبال امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد پیگیری شد و تیم رده دومی مس شهربابک موفق شد با ۷ گل داماش گیلان را شکست دهد و پالایش نفت بندرعباس هم با یک گل از سد شهرداری نوشهر گذشت.

نتایج دیدارهای هفته بیست و هشتم لیگ دسته اول به شرح زیر است:

* نیروی زمینی صفر - آریو اسلامشهر صفر

* نود ارومیه صفر - فرد البرز ۶

* سایپا صفر - هوادار صفر

* بعثت کرمانشاه یک - کاراگستر (مس سونگون) صفر

* مس کرمان صفر - نفت و گاز گچساران صفر

* نساجی ۲ - شناورسازی قشم صفر

*صنعت نفت آبادان صفر - پارس جنوبی جم ۲

* داماش گیلان صفر - مس شهربابک ۷

* پالایش نفت بندرعباس یک - شهرداری نوشهر صفر

مس شهربابک با ۷ گل برای صدر جدول خط و نشان کشید/ برد خفیف پالایش نفت
جدول لیگ دسته اول فوتبال در پایان هفته بیست و هشتم

کد مطلب 6856604

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