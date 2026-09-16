به گزارش خبرنگار مهر، میلاد تقوی شامگاه چهارشنبه در نخستین دوره جشنواره استعدادیابی والیبال ایران که به میزبانی قزوین برگزار می‌شود، اظهار کرد: از مسئولان استانی و شهرستانی و همه دست‌اندرکارانی که برای برگزاری این جشنواره تلاش کردند، قدردانی می‌کنم.

وی خطاب به خانواده‌های حاضر در جشنواره گفت: در شرایط سخت اقتصادی، خانواده‌ها هزینه‌ها و بسیاری از خواسته‌های خود را کنار گذاشته‌اند تا فرزندانشان امروز در این جمع حضور داشته باشند؛ بنابراین باید قدردان زحمات پدر و مادرهای خود باشید.

رئیس فدراسیون والیبال با بیان اینکه حضور در این جشنواره آغاز یک مسیر سخت است، افزود: اگر برای تفریح آمده‌اید، برنامه‌های خوبی برای شما در نظر گرفته شده، اما اگر هدف بزرگی دارید باید بدانید که امروز شروع یک راه دشوار است و باید برای رسیدن به آن تلاش کنید.

هدف «اوج» شناسایی بهترین‌های آینده است

تقوی درباره فلسفه برگزاری جشنواره «اوج» گفت: شاید این سؤال مطرح باشد که چرا تمام معیارهای استاندارد والیبال را از این جشنواره کنار گذاشته‌ایم؛ پاسخ این است که ما به دنبال ارزیابی استعدادها با اندازه و شرایط فعلی آنها نیستیم.

وی ادامه داد: امروز به دنبال این نیستیم که مشخص کنیم کدام‌یک از شما از دیگری بهتر است؛ فلسفه این جشنواره این است که بفهمیم چه کسی از میان شما یک روز بهترین خواهد شد.

رئیس فدراسیون والیبال تصریح کرد: ما قرار نیست همیشه در اوج در کنار شما باشیم، بلکه می‌خواهیم فرصتی ایجاد کنیم تا شما با هم اوج بگیرید. شما سرمایه‌ای هستید که باید برای آن احترام قائل شویم و با افتخار در خدمت شما باشیم.

تقوی با تأکید بر اهمیت هدف‌گذاری در مسیر زندگی خطاب به استعدادهای حاضر در جشنواره گفت: امروز با یک هدف مشخص اینجا هستید و باید در مسیر زندگی از اهدافی که برای خود ترسیم کرده‌اید منحرف نشوید و آنها را فراموش نکنید.

وی افزود: ما در کنار شما هستیم تا برای کشوری که در روزهای سخت به امید نیاز دارد، افتخارآفرینی کنیم و امیدواریم شما غنچه‌هایی باشید که در روز امید شکوفا می‌شوید.

رئیس فدراسیون والیبال در پایان از خانواده‌ها، مسئولان، پیشکسوتان و دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره «اوج» قدردانی کرد و برای استعدادهای حاضر در این رویداد آرزوی موفقیت کرد.