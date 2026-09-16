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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۶

دویست شب حماسه مردم یاسوج در خیابان جمهوری اسلامی

دویست شب حماسه مردم یاسوج در خیابان جمهوری اسلامی

یاسوج- دویست شب حماسه مردم یاسوج در خایابان جمهوری اسلامی این شهر برگزار شد.

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کد مطلب 6949475

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