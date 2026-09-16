https://mehrnews.com/x3d5r3 ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۶ کد مطلب 6949475 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۶ دویست شب حماسه مردم یاسوج در خیابان جمهوری اسلامی یاسوج- دویست شب حماسه مردم یاسوج در خایابان جمهوری اسلامی این شهر برگزار شد. دریافت 211 MB کد مطلب 6949475 کپی شد مطالب مرتبط ممنوعیت عرضه کالای خارجی در نمایشگاه پاییزه استان اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود جاده پاتاوه-دهدشت بر اثر ریزش کوه مسدود شد اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد خبرنگاران و فعالان مجازی در برابر جنگ تحریف دشمن میدان داری کنند رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان تجمعات مردمی
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