میزبانی البرز از جشنواره دوسالانه عکس رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شریفی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، در آیین اختتامیه جشنواره رضوی که با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شد، گفت: چهاردهمین جشنواره امام رضا(ع) با رویکردی متفاوت در سطح ملی و استانی برگزار شد و دوسالانه عکس رضوی با هدف استفاده از ظرفیت‌های هنری استان و کشور شکل گرفت.

وی با اشاره به شکل‌گیری ایده دوسالانه عکس رضوی اظهار کرد: این رویداد با همراهی انجمن هنرهای تجسمی، شورای عکاسی و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز طراحی و اجرا شد و تجربه‌های موفق پیشین، زمینه اجرای آن را فراهم کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز با اشاره به شرایط خاص کشور در زمان برگزاری جشنواره گفت: هنرمندان متعهد از سراسر کشور و استان البرز نشان دادند که در بزنگاه‌های تاریخی، هنر می‌تواند روایتگر لحظات مهم و بیانگر مسئولیت اجتماعی جامعه هنری باشد.

شریفی با اشاره به بخش ویژه «شهید ایران» افزود: این بخش با پیشنهاد معاونت قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع) به جشنواره اضافه شد و در مدت ۲۴۸ ساعت بیش از یک هزار و ۳۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شد.

وی بیان کرد: در مجموع حدود چهار هزار و ۷۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره رسید که پس از طی مراحل داوری، ۷۰ اثر به مرحله رقابت نهایی راه یافت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز موفقیت این رویداد را حاصل همکاری و همدلی مجموعه فرهنگی و هنری استان دانست و از تلاش دبیر اجرایی جشنواره، انجمن‌های هنری، معاونت‌های اداره‌کل و رؤسای ادارات فرهنگ و ارشاد شهرستان‌ها قدردانی کرد.

شریفی میزبانی جشنواره امام رضا(ع) را مسئولیتی مهم برای البرز عنوان کرد و گفت: برگزاری این رویداد نشان داد استان ظرفیت میزبانی جشنواره‌های ملی را دارد و امیدواریم با استمرار حمایت‌ها و همکاری‌های بین‌دستگاهی، دوره‌های آینده با گستره و کیفیت بیشتری برگزار شود.