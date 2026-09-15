به گزارش خبرنگار مهر، کاروان پویش ملی «همکلاسی» در ادامه مسیر خود در شهرهای مختلف کشور، روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه به رشت می‌رسد.

بر اساس اعلام دبیرخانه پویش «همکلاسی»، برنامه این پویش ساعت ۲۰ در میدان شهرداری رشت برگزار خواهد شد.

پویش ملی «همکلاسی» با شعار «با هم برای ایران» و با هدف تأمین یک میلیون و ۶۸۰ هزار بسته لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار راه‌اندازی شده است؛ عدد ۱۶۸ در این هدف‌گذاری، یادآور ۱۶۸ کودک شهید میناب است.

این پویش با فراهم کردن زمینه مشارکت مردم و گروه‌های مردمی در تأمین و توزیع بسته‌های لوازم‌التحریر، حمایت از دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار و کمک به آغاز سال تحصیلی را دنبال می‌کند.

کاروان «همکلاسی» پس از حضور در رشت، مسیر خود را در دیگر شهرهای کشور ادامه خواهد داد و در نهایت به میناب خواهد رسید.