به گزارش خبرنگار مهر، حمید طاهری جبلی مدیرکل کمیته امداد استان تهران، در مراسم اجرای پویش تأمین و توزیع لوازمالتحریر گفت: در کمیته امداد همواره از خیرین رسانه به نیکی یاد میکنیم و از همراهی شما عزیزان در پویشهای این نهاد قدردانی میکنم.
وی افزود: در پویش تأمین و توزیع لوازمالتحریر، به صورت نمادین با حضور ۱۶۸ دانشآموز استان تهران، به نیابت از ۱۶۸ دانشآموز شهید شهر میناب، این اقدام را انجام میدهیم.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران ادامه داد: در استان تهران ۳۰ هزار دانشآموز تحت حمایت کمیته امداد هستند که ۳۰ هزار بسته لوازمالتحریر برای این دانشآموزان تهیه شده و در حال توزیع است.
طاهری جبلی تصریح کرد: کمیته امداد استان تهران بهعنوان معین هشت استان نیز برای کمک به تأمین لوازمالتحریر دانشآموزان این استانها اقدام کرده است که این کار با کمک خیرین در حال انجام است و در ادامه، بستههای تهیهشده برای آنها ارسال خواهد شد.
وی با اشاره به اجرای این پویش با شعار «عهد خدمت» گفت: پس از شهادت رهبر شهید و عزیزمان، با توجه به اینکه کمیته امداد امام خمینی(ره) یادگار امام راحل و رهبر شهیدمان است، پویشهای این نهاد را با شعار «عهد خدمت» و در حوزه لوازمالتحریر به نیابت از ۱۶۸ شهید دانشآموز میناب اجرا کردیم.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران از خیرین، اصحاب رسانه و استاندار تهران به دلیل حمایت از این نهاد قدردانی کرد و گفت: از همه خیرین و عزیزانی که در کنار کمیته امداد بودند و همچنین استاندار محترم که همواره کمکحال کمیته امداد بوده است، تشکر میکنم و درخواست دارم در همه پویشهای این نهاد ما را همراهی کنند تا در برابر ایتام و خانوادههای تحت حمایت شرمنده نشویم.
طاهری جبلی افزود: در آینده نیز پویش بستههای معیشتی را با همین شعار «عهد خدمت» و به نیابت از رهبر شهید اجرا خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به افزایش هزینههای تحصیل، آیا کمکهای کمیته امداد پاسخگوی نیازهای واقعی خانوادههاست، اظهار کرد: امسال با توجه به شرایط جنگی کشور و افزایش قیمتها در بازار، درباره تأمین نیازهای دانشآموزان نگرانیهایی داشتیم، اما الحمدلله کمک خیرین به سمت کمیته امداد و خانوادههای تحت حمایت، بیش از تصور ما افزایش پیدا کرد.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران ادامه داد: امسال پیشبینی میکردیم شاید کوله یا کیف از بستههای لوازمالتحریر حذف شود، اما الحمدلله این اتفاق رخ نداد. حتی برای استانهای محروم نیز تأمین لوازمالتحریر در برنامه ما قرار دارد و تلاش میکنیم حداقل کیف یا کوله نیز همراه این بستهها ارسال شود.
طاهری جبلی با اشاره به راههای الکترونیکی مشارکت در طرحهای کمیته امداد گفت: راههای مختلفی از جمله سایت کمیته امداد و اپلیکیشن «صدقه من» برای مشارکت مردم وجود دارد که این اپلیکیشن اخیراً از طریق رسانه ملی نیز تبلیغ میشود.
وی افزود: متأسفانه استقبال از این روشها هنوز کم است، اما برنامه ما این است که در آینده کمکهای مردمی، از جمله پرداختهای موردی و صدقات، بیشتر به سمت این اپلیکیشن و درگاههای الکترونیکی هدایت شود.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران با اشاره به اجرای طرح تأمین یک میلیون بسته لوازمالتحریر در کشور گفت: در کل کشور یک میلیون بسته لوازمالتحریر در حال توزیع است که ۳۰ هزار بسته سهم کمیته امداد استان تهران است و این تعداد متناسب با ۳۰ هزار دانشآموز تحت حمایت این نهاد در استان تهران تهیه شده است.
طاهری جبلی ادامه داد: برآورد ما این است که حدود ۲۰ هزار بسته لوازمالتحریر نیز برای استانهایی که کمیته امداد استان تهران معین آنهاست، تهیه و توزیع کنیم.
وی درباره استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان و صنوف فعال در حوزه لوازمالتحریر نیز گفت: تلاش کردیم تمام ظرفیتهای موجود در استان تهران را که ظرفیتهای بسیار خوبی است، پای کار بیاوریم.
وی خاطر نشان کرد: برخی شرکتهای تولیدکننده نیز در حوزه مسئولیت اجتماعی خود وارد این موضوع شدهاند و تعدادی از صنوف و تولیدکنندگان نیز با ما همراهی کردهاند و خدا را شکر برخی از آنها برای پویشهای آینده نیز قول همکاری دادهاند.
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