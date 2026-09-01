هیئت‌ رئیسه فوتسال بدون نماینده کرمان؛ سهم ۵ تیم لیگ برتری کجاست؟

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: در هفته دوم لیگ برتر فوتسال مردان یک دیدار مهم بین ۲ مدعی کسب جام برگزار شد، دیداری که پس از پایان آن و تساوی ۲ تیم گهرزمین سیرجان و گیتی‌پسند اصفهان حواشی آن هنوز ادامه دارد.

اوج حواشی به پنالتی برمی‌گردد که گهر زمینی ها به‌شدت نسبت به آن معترض بودند و تعدادی از کارشناس‌های داوری نیز رای به اشتباه بودن این تصمیم داده‌اند و ۲ امتیاز از دست گهرزمینی ها رفت تا آنها به‌ شدت نسبت به این تصمیمات معترض باشند.

اشتباهی که باید دید در ادامه فصل و حتی پایان فصل می‌تواند در تعیین قهرمان مؤثر بوده باشد یا خیر؟

اما نکته مهم که می‌شود به آن توجه کرد در مورد هیئت‌رئیسه سازمان لیگ فوتسال است.

اعضای این هیئت‌رئیسه دی‌ماه سال ۱۴۰۳ مجدد انتخاب شدند و حضور یک مدیرعامل در این هیئت‌رئیسه که آن هم مدیرعامل باشگاه گیتی‌پسند است نکته مهمی است که می‌شود به آن توجه کرد.

موضوعی که حمید بی غم سرمربی تیم گهر زمین سیرجان پیش‌تر در گفتگویی که با خبرنگار مهر داشته به آن اشاره می‌کند و آن را ناعادلانه در حق سایر تیم های فوتسال لیگ می‌داند.

حمید بی غم، سرمربی تیم فوتسال گهرزمین سیرجان در این گفتگو ضمن اشاره به نداشتن سهمیه‌ای از کرمان در هیئت‌رئیسه سازمان لیگ فوتسال گفت: در فوتسالی که ما در دنیا آن‌قدر حرف برای گفتن داریم چطوری هیئت‌رئیسه آن با یک مدیرعامل تصمیم‌گیری می‌شود و قوانین اجرا می‌شود؟

وی افزود: برای رشته فوتسال باید ۲ مدیرعامل، ۲ تا رئیس هیئت و یکی از ارکان کمیته فوتسال در هیئت‌رئیسه سازمان لیگ فوتسال باشد؛ اما الان یک سال و نیم است یک مدیرعامل در این هیئت‌رئیسه حضور دارد که آن هم مدیرعامل گیتی‌پسند است.

وی ادامه داد: کجای این اتفاق درست است؟ در اینجا حق سایر تیم ها پایمال می‌شود و باید به‌جای مدیرعاملی که رفته یک مدیرعامل دیگر هم گذاشته شود تا عدالت ایجاد شود و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس حق انجام شود.

بی غم، گفت: کرمانی‌ها با وجود ۲ تیم لیگ برتری در فوتسال مردان و ۳ تیم لیگ برتری در فوتسال زنان باید به این ماجرا ورود کنند و حق کرمان را بگیرند تا یک نماینده در هیئت‌رئیسه فوتسال داشته باشد.

سرمربی گهرزمین افزود: آیا این عدالت است که یک مدیرعامل برای همه تیم‌ها تصمیم بگیرد؟ به‌ هر حال سایر مدیرعامل‌ها هم برای باشگاه‌های خود و رشد و پیشرفت فوتسال زحمت می‌کشند و حق دارند در این هیئت‌رئیسه حضور داشته باشند و زمانی که ۲ مدیرعامل در این هیئت‌رئیسه باشند تصمیمات هم با عدالت بیشتری گرفته می‌شود.

بی غم، با اشاره به جایگاه فوتسال ایران در آسیا و جهان گفت: فوتسال ما در آسیا اول است و در جهان هم در رنکینگ جهانی پنجم هستیم، حرف من این است با این همه ادعا باید هیئت‌رئیسه فوتسالمان نیز تغییر کند.

وی افزود: باید ۲ رئیس هیئت، ۲ مدیرعامل و رئیس فدراسیون در این هیئت‌ رئیسه باشند؛ اما سؤال ما این است چرا یک سال و نیم است با یک مدیرعامل این هیئت‌رئیسه به کار خود ادامه می‌دهد؟

او ادامه داد: ۴۰ درصد ورزش کشور در کرمان است و باید سهم آن از ورزش هم باید بیشتر باشد، ما عدالت را می‌خواهیم که باید در حق تمام تیم ها به یک میزان ایجاد شود.

این موضوع آنجا اهمیت پیدا می‌کند که استان کرمان باتوجه‌ به جایگاهی که در ورزش دارد و حضور باشگاه‌های بزرگ صنعتی هیچ زمان آن‌طور که شایسته بوده نتوانسته حق استان را در ورزش در نتیجه و کرسی‌های مهم بگیرد و حالا با وجود ۵ تیم فوتسال که ۲ تیم آن در لیگ برتر فوتسال مردان و ۳ تیم آن نیز در لیگ برتر فوتسال زنان هستند توجه به این موضوع را که چرا کرمان نباید در هیئت‌رئیسه سازمان لیگ فوتسال نماینده داشته باشد را پررنگ‌تر می‌کند.