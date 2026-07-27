جهانشاهی با کسب ۴۶ رای، رئیس هیئت فوتبال استان کرمان ماند

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال استان کرمان پیش از ظهر دوشنبه در هتل پارس کرمان برگزار شد که در این مجمع مهدی جهانشاهی با کسب ۴۶ رای ۴ سال دیگر در این سمت ابقا شد.

رئیس فدراسیون فوتبال ایران در مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال استان کرمان، گفت: هیئت فوتبال استان کرمان که یکی از هیئت‌های پرکار کشور است.

مهدی تاج، با اشاره به حواشی موجود در فوتبال افزود: درست است که گفته می‌شود فوتبال حواشی دارد، اما در مقایسه با حجم مسابقاتی که برگزار می‌شود حواشی آن معقول است.

وی درمورد اعزام تیم ملی به جام جهانی گفت: نمی‌گویم بهترین نتیجه را گرفتیم، ما می‌توانستیم بهتر از این هم نتیجه بگیریم و از مردم عذرخواهی می کنم.

تاج، اضافه کرد: ما در این مسابقات به میزبان نباختیم، میزبان هر کار توانست کرد و متاسفانه برگزار کنندگان هم همکاری کردند.

وی ادامه داد: برای هر بازی تیم ملی در جام جهانی یکی از بازیکنان ما را نگه می‌داشتند و ما باید در یک کشور ساکن می‌شدیم و در یک کشور دیگر بازی می کردیم.

رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه ما به کشورمان افتحار می‌کنیم گفت: به تمام ارکان کشور که مقاومت را نهادینه کردند افتخار می‌کنیم و اگر می‌دانستیم که در جام جهانی باید سکونت‌مان در مکزیک باشد به جای اردوی ترکیه از ابتدا به تیخوانا می‌رفتیم تا هماهنگی تیم بیشتر باشد.

تاج، افزود: در ۳ بازی که به میدان رفتیم بازی‌های قابل قبولی انجام دادیم و بهترین بازیکنان زمین ایرانی بودند.

وی در مورد عملکرد استان کرمان در فوتبال و فوتسال گفت: کرمان به‌ عنوان یک استان فوتبالی است و ما از مجموعه هیئت فوتبال راضی هستیم.

وی افزود: استان کرمان تیم‌های زیادی در فوتبال و فوتسال و مفاخری همچون خانم مرضیه جعفری دارد که وقتی AFC ایشان را به‌عنوان برترین مربی معرفی کردند افتخار کردیم.

گفتنی است در پایان این مجمع انتخاباتی مهدی جهانشاهی با کسب ۴۶ رای، ۴ سال دیگر در سمت ریاست هیئت فوتبال استان کرمان ابقا شد.